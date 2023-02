Město se chystá převzít Zámecké lázně. Zjišťuje, v jakém jsou nyní stavu

„Máme představu, jaký je současný stav lázní. Jsou to ale jen ty viditelné věci,“ naznačil náměstek primátorky Miroslav Vaněk. Důležitější je však to, co není na první pohled patrné. „Jde například o stav bazénu. Zda je funkční, či nikoliv,“ řekla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. S tím, že objekt nebyl poslední tři roky využívaný.

Na první pohled nepříliš zjevné závady mohou zkomplikovat vypořádání se současným nájemcem. „Objekt je třeba převzít tak, aby i po právní stránce bylo vše v pořádku. Uvidíme, jaký bude rozsah prací ke zprovoznění lázní. A musíme se dohodnout, kdo bude případné úpravy platit,“ uvedla Pfeffer Ferklová. Zájmem města podle ní je, aby byly lázně v provozu.

Pronájem nejdříve pouze na jeden rok

Po tříletém přerušení provozu Zámeckých lázní daném jednak koronavirovou pandemií a následně vývojem situace ohledně války na Ukrajině má život do Zámeckých lázní přinést nový nájemce. Podle vyjádření magistrátu jim má být provozovatel hotelu Romance.

Podmínky budoucí smlouvy zatím magistrát nespecifikoval. Primátorka pouze naznačila, že nejdřív bude nájem na zkušební jeden rok. Teprve pak by přišla na řadu dlouhodobější smlouva s možností opce. Dosavadní nájemce městu platil milion korun ročně.

Společně s městem přitom v minulosti provozovatel Zámeckých lázní usiloval přeměnit zařízení na wellness. Nenašli ovšem společnou řeč s autorem architektonické podoby. Ten respektive ani s městem, ani s nájemcem o této možnosti vůbec nekomunikoval.