Lázně zapsané do UNESCO dostanou miliony, zaplatí za ně výstavu i lavičky

„Po zapsání našich tří lázeňských měst na seznam UNESCO jsme se rozhodli, že je nutné, abychom jim pomohli s vybudováním odpovídající infrastruktury, která vyplývá z poptávky a také z úkolů, k jejichž splnění se města zavázala ve vztahu k zapsání na seznam UNESCO. Každé ze tří měst mohlo žádat o dotaci v maximální výši dvou milionů korun na podporu rozvoje cestovního ruchu,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO Vojtěch Franta.

„Žádost o dotaci jsme podali a příslib poskytnutí prostředků dostali,“ uvedl první náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek. Za krajské peníze chce magistrát částečně uhradit expozici v Zámecké věži. Ta se bude věnovat právě UNESCO a návštěvníci by ji měli mít možnost poprvé spatřit na přelomu června a července. „Počítáme také s tím, že z dotace částečně zaplatíme projekt na vybudování Infocentra v objektu hlavní pošty na třídě T. G. Masaryka,“ doplnil první náměstek.

Mariánskolázeňští chtějí využít dotaci na přístřešky zastávek městské dopravy, lavičky, odpadkové koše a opravy na kolonádě.

„Podali jsme čtyři žádosti. Dotace je na 80 procent celkových nákladů,“ uvedl starosta Martin Kalina s tím, že v rámci budování zastávek vzniknou nové přístřešky na dvou místech, a to Mírové náměstí a Centrum. Zastávky by tak měly získat stejnou podobu, jako má zastávka Goethovo náměstí.

Výměna čeká také žulové desky lemující červenou asfaltovou výplň v prostoru mezi fontánou a pavilonem Rudolfova a Karolinina pramene. „V plánu je položit zde žulové dlažební kostky, které se dají jednoduše rozebrat, až se budou asfaltové výplně opravovat. Povrchy na kolonádě se tak sladí a budou mít jednotný ráz, protože celé okolí fontány je vydlážděno kostkami,“ dodal starosta Kalina s tím, že změnu schválili památkáři stavebního úřadu.

Začnou infocentrem

Do poslední koruny využijí dotaci rovněž ve Františkových Lázních. „Celou částku chceme investovat do nového infocentra. To by mělo vzniknout v části bývalé polikliniky vedle Františkova pramene. Dům je zatím prázdný. Rozpočet je 6,5 milionu,“ informoval františkolázeňský starosta Jan Kuchař.

Podle něj by radnice uvítala i další podporu, zejména s ohledem na nutnost budování nové infrastruktury a parkovišť.

„I ty dva miliony nám hodně pomůžou. V první fázi dojde na rekonstrukci poloviny toho objektu, kde vedle turistického infocentra vyrostou nové veřejné toalety. V druhé části, která by mohla přijít na řadu příští rok, vznikne expozice věnovaná Františkovým Lázním. Lidé, kteří přijedou, by se tak mohli přímo v objektu infocentra s městem a s tím, co nabízí, podrobně seznámit,“ dodal starosta Kuchař.