Obnova lázní v Kyselce stála už 51 milionů, další peníze budou potřeba

Do příštího roku vstupuje s jistotou dalších finančních prostředků. „Náklady na obnovu kulturních památek v takto havarijním stavu jsou násobně větší, než developerská stavba na zelené louce. Obnova Lázní Kyselka se tak bez veřejné podpory a investic neobejde,“ konstatoval Miroslav Perout, ředitel obecně prospěšné společnosti.

Tento fakt si uvědomuje i Karlovarský kraj, který projekt podporuje od samého počátku. Pro příští rok vyčlenil 350 tisíc korun. Touto částkou podpoří projekt architektonického územního generelu a studie proveditelnosti.

„Na základě vytvoření generelu celého areálu bude možné popsat a srozumitelně veřejnosti představit celkovou revitalizaci a budoucí využití objektu Lázní Kyselka, a to pomocí krátkého spotu. Vytvořené video pak bude sloužit k oslovení případných investorů i možných provozovatelů areálu,“ vysvětlila podstatu pomoci kraje radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

Zmiňovaný spot se podle Miroslava Perouta objeví na nových webových stránkách společnosti. Pokud se ovšem podaří najít peníze na jejich tvorbu.

„Veškeré prostředky, které získáváme, jsou totiž účelově vázané. To znamená, že se dají použít jen na určitou akci,“ vysvětlil.

Nadějí na získání peněz na webové stránky je pro příští rok podpora, kterou společnosti na základě uzavřené darovací smlouvy poskytne společnost Mattoni 1873, která je jedním ze zakladatelů projektu. Ta by pro rok 2021 měla činit 4,5 milionu korun.

Obecně prospěšná společnost podle Perouta usiluje i o získání prostředků z ministerstva kultury z programu záchrany architektonického dědictví.

„Ministerstvo velkoryse podporuje obnovu Mattoniho vily, Ottova pavilonu i vily Vilemína. Přispělo i na dva menší projekty rekonstrukce někdejší expedice a Jindřichova dvora,“ naznačil Perout.

V objektu bývalé expedice má vzniknout multifunkční sál i nová hasičská zbrojnice pro Kyselku. Pro objekt Jindřichova dvora pak chce společnost Lázně Kyselka získat významnější dotaci z programu záchrany ministerstva kultury.

Na začátku roku se rozhodne o dotacích

„Pokud se to podaří, a to budeme vědět na konci ledna, nejpozději pak do poloviny února, bude to znamenat, že se pustíme do rozsáhlejší záchrany tohoto objektu. V plánu je sesazení věže a rekonstrukce traktu, který na ni navazuje,“ upřesnil ředitel.

Říci, který objekt má nejblíže k finální podobě, je podle Miroslava Perouta složité. „Je to závislé na finančních prostředcích, které se podaří získat. Mohlo by se zdát, že 4,5 milionu od společnosti Mattoni je částka, za níž by se dal jeden dům kompletně opravit. Jenomže domů je v areálu devět, aktuálně pak pracujeme na pěti. Z podpory od našeho zakladatele hradíme spolufinancování jednotlivých dotačních titulů,“ vysvětlil ředitel obecně prospěšné společnosti.