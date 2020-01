Chcete do UNESCO, doplňte nominační dokumenty, vyzvali experti lázně

Její zástupci si prošli lázeňská města včetně Karlových Varů a Mariánských i Františkových Lázní loni na podzim.



„ICOMOS je mezinárodní panel expertů, památkářů, historiků, architektů a podobně. Ti sepíšou zprávu a předají ji vnitřním orgánům ICOMOS. Ta nás pak může vyzvat k zodpovězení otázek ve dvou panelech týkajících se nominace. Jeden panel už se uskutečnil a teď přišly další otázky, na které máme možnost odpovědět do konce února,“ vysvětlil krajský zastupitel pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO Vojtěch Franta.

Podle něj byly dotazy v druhém termínu obecnější než v tom prvním, proto možná někdo mohl cítit k celé nominaci skepsi, ač nemusí být vůbec na místě.

„Otázky jsou docela specifické, jde se takříkajíc na dřeň a já doufám, že se podaří mezinárodnímu společenství jedenácti měst odpovědět tak, že uspokojí všechny otázky a nominace půjde dál,“ řekl.

Experti se ptali například na to, jak by společenství definovalo lázeňskou čtvrť nebo jak nominace došla k počtu jedenácti lázní. Původně totiž o vstup do UNESCO usilovalo více měst, některá ale nakonec skupinu opustila. Například z České republiky to tehdy byly Luhačovice.

K pochybám není důvod

„Součástí nominace nebyla srovnávací analýza mezi všemi městy, která stála na začátku a nakonec se z nich vyselektovala jedenáctka. Teď se vezme a přidá se k tomu,“ popsal Vojtěch Franta. Sám se přitom ohledně nominace označil za optimistu.

Ani podle starosty Františkových Lázních Jana Kuchaře není k pochybám důvod.

„Fakticky jsme se shodli na tom, že dotazy, které přišly, jsou na místě a nikdo nerozporuje projekt zapsání lázeňských měst. Pro nás je nejdůležitější, že je projekt správně. Řekněme osmdesát procent dotazů se týká toho, jak jsme všichni schopni mimořádnou hodnotu uchránit, když lázně zapíšou,“ uvedl. Doplnil také, že pro něj to znamená signál, že experti lázeňská města zapsat chtějí.

Podle Vojtěcha Franty je v případě evropských lázních nutné pamatovat na to, že jde o velice obsáhlou a komplikovanou nominaci. Složitá byla už samotná podzimní návštěva hodnotitelů.

„Technická mise začala 10. září v Anglii. Odtud se experti přesunuli do Belgie, Německa, Francie, Itálie, Rakouska a nakonec do západočeského lázeňského trojúhelníku. Trvalo to 23 dní. Délka je skutečně ojedinělá,“ uvedl tehdy Michal Urban, předseda mezinárodní pracovní skupiny.

Jinak podle něj misi připravit nešlo, neboť nominovaných lázní je skutečně mnoho. Experti přitom nezavítali jen do městských celků, ale také okolní krajiny, přičemž prohlídka jednoho města trvala více než den.

Kromě západočeského lázeňského trojúhelníku po zápisu do UNESCO touží také Baden-Baden, Bad Ems a Bad Kissingen v Německu, Spa v Belgii, Vichy ve Francii, Montecatini Terme v Itálii, Baden u Vídně v Rakousku a City of Bath v Anglii.

Loni se podařilo úspěšně dotáhnout do konce sasko-českou nominaci krušnohorských hornických památek. Oproti původním plánům se rozhodnutí posunulo o rok, neboť odborníci ICOMOS sice řekli, že zdejší hornické památky mají velký potenciál, doporučili ale žádost upravit. Na seznamu jsou od 6. července 2019.