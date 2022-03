Snadné dýchání, jídlo i tanec. Lázeňské hotely reagují na trh po covidu

Hotely ale zároveň budou muset čelit výzvám, které před ně postavila současná doba.

Například v mariánskolázeňském OREA Spa Hotelu Bohemia vznikne nová plzeňská restaurace od společnosti Pilsner Urquell, která bude spojená s venkovní terasou na Hlavní ulici. V kavárně Opera v OREA Spa Hotelu Palace Zvon zas budou pravidelně pořádat víkendové taneční večery.

„Marketingová služba hotelů připravila nové balíčky pro hosty, včetně Fit balíčku zaměřeného na sportovní nadšence, Letního balíčku pro rodiny s dětmi nebo Golfového balíčku na tři noci,“ uvedla Veronika Urbánková ze společnosti OREA Hotels & Resorts. Vedle toho se návštěvníci mohou těšit na volné vstupy do fitnesscentra a městského bazénu.

Ve Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně se zaměřili na zdravé stravování. Tamní kuchaři kladou důraz na vyváženost a přírodní ingredience, stejně jako na šetrné metody vaření. Spolu se sezonními a regionálními produkty využívají prvky středomořské či asijské kuchyně.

„Naším cílem je předložit hostům promyšlenou nabídku, která kombinuje zábavu a zdraví,“ vysvětlil generální manažer Reinhard Wall.

„Kromě klasických lázeňských hostů má náš nový zdravotní koncept primárně oslovit lidi, kteří chtějí do Mariánských Lázní cestovat na dovolenou, ale také investovat do svého zdraví. V boji proti současné pandemii se rovněž intenzivně zaměřujeme na regeneraci po covidu. Společně s naším lékařským týmem jsme vyvinuli holistický program, jehož cílem je rychleji vrátit tělo a mysl zpět do rovnováhy a usnadnit lidem po covidu návrat k normálnímu životu,“ dodal Wall.

Manažerka Villy Patriot Ivana Motlová informovala, že Gourmet Hotel nově nabízí novinky i ohledně příjezdu na ubytování. Přes den funguje klasická recepce, hosté však mohou přijet i kdykoli během noci, nejsou nijak limitovaní časem. Formou přístupového kódu se dostanou do hotelu i ke klíčům od pokoje. Rovněž tamní restaurace sází na novinky. Hostům nabízí načtení aktuálního jídelního lístku QR kódem, vybírat mohou z nabídky hovězího masa, které zraje nasucho ve speciální lednici až pět týdnů.

Čtyřhvězdičkový hotel Westend nabízí program Snadné dýchání. Ten pomáhá při rekonvalescenci, rovněž je zaměřen na prevenci chronických onemocnění.

Turisté z Ruska už se nevrátí

Josef Ciglanský, generální ředitel společnosti Lázně Františkovy Lázně, očekává, že nastávající lázeňská sezona již po dvou letech komplikací proběhne normálně.

„To znamená, že hosté budou moci přijíždět za lázeňskou péčí bez omezení. Jelikož nám uběhlé pandemické období ukázalo, jak důležité je mít v pořádku celkovou fyzickou kondici a mít dostatečně silnou imunitu organismu, chceme se zaměřit na pobyty preventivní, posilující. Ideální délka takového typu pobytu je 14 dní, ale i po absolvování týdenní kúry se projevují pozitivní účinky,“ uvedl Ciglanský.

Podle Eduarda Bláhy, prezidenta Svazu léčebných lázní České republiky a generálního ředitele Léčebných lázní Jáchymov, stojí před oborem hned několik velkých výzev. „Musí obstát ve změněném prostředí,“ řekl Bláha.

Před lázeňskými organizacemi stojí nutnost vypořádat se s cenami energií, což je podle prezidenta svazu obrovská metla. „A pak je tady nedostatek personálu. Covid způsobil, že spousta lidí v oboru skončila a nahradit je bude velký problém,“ naznačil Bláha.

Aktuální situace na Ukrajině pak podle něj nese jasný vzkaz zejména do západočeských lázní. „Nepočítejte s tím, že by se mohli vrátit ruští klienti. V obecné rovině pak, že mezinárodní cestovní ruch nepůjde nahoru tak, jak si lázně představovaly po odeznění covidu,“ upozornil.

Lázeňští by se tak měli soustředit na tuzemskou klientelu. „Musíme nabídnout produkty, které zaujmou domácí samoplátce. Protože získat pojištěnce, nad kterými mnohde ohrnovali nos, půjde jen těžko,“ dodal Bláha.