Lávka pro pěší nad Ašskou ulicí v Chebu je na svém místě

„Konečně budu moct zase normálně chodit do práce.“ To je jedna z reakcí na profilu chebské radnice na sociálních sítích. Pisatelka reaguje na sobotní montáž lávky pro pěší přes frekventovanou Ašskou ulici.

Usadit železnou konstrukci na místo trvalo stavbařům jen pár minut. Úplná uzavírka Ašské ulice ale trvala až do sobotního večera.

Ještě nějakou dobu však potrvá, než na novou lávku budou smět vstoupit první chodci. „Podle smlouvy by lávka měla být hotová do března příštího roku, zhotovitel však věří, že se ji podaří zprovoznit do Vánoc,“ upozornila mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Dva segmenty nové lávky přivezl zhotovitel stavby na místo už 12. listopadu. Díly pak spojili odborníci před osazením přímo na místě v Havlíčkově ulici. Důvod, proč je lávka zatím nepřístupná, je jednoduchý. Je zapotřebí dokončit dláždění prostranství pod lávkou a napojit ji na síť chodníků.

Za novou lávku město zaplatilo 14 milionů korun. Radnice ovšem na stavbu získala dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 9,8 milionu.