Stavba chebské lávky nabírá zpoždění, lidé budou dál obíhat nádraží

„Zhotovitel předložil několik variant nového harmonogramu, které vyhodnocujeme. Kdy přesně stavba skončí, není v tuto chvíli jisté. Nicméně zpoždění zřejmě bude. Bavíme se o měsících červenec až listopad 2022,“ uvedl Hrubý.

Městu rovněž chybí kompletní realizační dokumentace, kterou měla firma doložit do konce loňského září.



„Zatím se daří dodávat dokumentaci alespoň tak, aby práce, které se reálně dělají, mohly pokračovat bez přerušení. To znamená, že na to, co by do podzimu mělo být hotové, na to realizační dokumentaci máme,“ konstatoval Hrubý.

Zhotovitel stavby, společnost Raeder & Falge, argumentuje tím, že ze stavebního povolení vyplynuly změny, které je nutné zapracovat. Podle vedení města ale nejsou natolik podstatné, aby to vedlo k výraznému zpoždění stavby.



„Co se týče ceny, už koncem loňského roku zhotovitel nárokoval oprávněné náklady ve výši asi dvou milionů korun. Šlo o bourací vícepráce pod povrchem, které nebylo možné předpokládat. Tato částka je schválená a pravděpodobně už i zaplacená. Pokud jde o další navýšení, je možné, že k němu dojde, protože zhotovitel předložil změnový výkaz výměr. My nyní interně vyhodnocujeme, do jaké míry jsou ty jeho požadavky oprávněné,“ doplnil Hrubý.

Proces obnovy lávky provázelo od začátku mnoho problémů. První návrhy nového přemostění narazily na aktuální bezpečnostní předpisy. Podpůrné pilíře totiž stály blízko kolejí. A tak se projektanti opět pustili do práce. Navrhli elegantní a štíhlý most pro pěší a cyklisty, jež je zčásti zavěšený na lanech.

S žádostí o pomoc se pak Chebští obrátili na stát a uspěli. Na stavbu za přibližně 120 milionů získali ze Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci 82 milionů korun. Další oříšek nastal při hledání zhotovitele. Tendr musela radnice několikrát opakovat. Vybrat firmu, která lávku postaví, se povedlo až napotřetí.

Lávka pro pěší spojuje přes chebské nádraží město s lokalitou Švédský vrch. Pro přibližně tři stovky obyvatel této odlehlé čtvrti se tak tři sta metrů dlouhá cesta do města přes původní lávku několikanásobně prodlužuje. Koleje totiž mohou překonat až ve Vrázově ulici.



Cestu musí absolvovat po běžné komunikaci Na Návrší, kde zčásti chybí chodníky, nebo neudržovanou stezkou z panelů podél kolejí. Ta však vede náletovými křovinami mimo obydlenou zónu, kolem řady garáží a zahrádkářské kolonie.