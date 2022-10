Stavba lávky přes chebské nádraží se znovu rozjela, bude stát 200 milionů

Jak informovala mluvčí města Cheb Simona Liptáková, došlo již k uzavření subdodavatelských smluv mezi zhotovitelem a dalšími subjekty, které se na stavbě podílejí. Rovněž byla na staveniště navezena dodávka ocelové výztuže do mostní konstrukce.

Lávka, která překlene areál chebského nádraží a opětovně spojí Švédský vrch a Maškov s centrem města, by měla být hotová v příštím roce. První lidé by se po ní mohli projít v září příštího roku.

„Nejdůležitějším úkolem bylo zajistit obnovení výluk dle původního plánu, což se povedlo díky pochopení Správy železnic. Nyní je téměř hotová výztuž segmentu číslo 9, v úterý se betonovala a v noci na 9. října se uskuteční další výsuv mostní konstrukce,“ řekla Liptáková.

Cena jde nahoru

Vzhledem k situaci však došlo k navýšení ceny díla. Podle informací z rady města se náklady na stavbu lávky vyšplhají k 200 milionům korun. Radní se shodli, že se stavbou není možné čekat. Těleso lávky je v současném stavu dlouhodobě nestabilní a rovněž náklady na výluky a případnou sanaci díla by byly vysoké.

„Práce jsme zahájili okamžitě po převzetí staveniště, pracujeme v dvanáctihodinových směnách. Jednotlivé části lávky se vyrábějí přímo na Švédském vrchu. Plánujeme, že poslední výsuv segmentu číslo 13 se uskuteční v noci na 5. února příštího roku. Poté bude následovat montáž segmentu číslo 14. Tady se už obejdeme bez výsuvu. Termín dokončení je podle dokumentace stanoven na 31. srpna příštího roku, kdy by měla být stavba uvedena do provozu,“ uvedl Zdeněk Zuntych, mluvčí společnosti Swietelsky Česká republika.

Insolvence dodavatele

Město Cheb začalo hledat nového zhotovitele rozestavěné lávky přes vlakové nádraží poté, co se práce na stavbě začátkem srpna zastavily. Původní zhotovitel, firma Raeder & Falge, se totiž dostala do problémů a následně do insolvenčního řízení.

„To by samo o sobě nemuselo dostavbě bránit. Ale zhotovitel ukončil práci. My jsme pak na radě města rozhodli, že smlouvu s firmou vypovíme. Toto rozhodnutí bylo zasláno i předběžnému insolvenčnímu správci, který byl jmenován Krajským soudem v Ústí nad Labem. A také na Státní fond dopravní infrastruktury, který na stavbu přislíbil dotaci,“ uvedl už před časem místostarosta Ladislav Hrubý.

Stavbu nové lávky provázely problémy od samotného začátku. Původní plány na opravu musela radnice přehodnotit. Stav lávky byl totiž tak špatný, že oprava nepřicházela v úvahu.

Město nechalo most pro pěší z bezpečnostních důvodů uzavřít a po čase snést. To způsobilo komplikace lidem, kteří lávku využívali při cestě do práce nebo do školy. Namísto třísetmetrového úseku tak nyní absolvují cestu dlouhou přibližně dva kilometry. Město proto začalo chystat stavbu nové lávky. Vybralo betonovou konstrukci za 52 milionů korun. Jenže se ukázalo, že pilíře, které měly lávku nést, už neodpovídají normám. Jejich patky totiž stály příliš blízko kolejí.

Projektanti museli znovu do práce. Navrhli elegantní a štíhlý most pro pěší, jež je zčásti zavěšený na lanech. S žádostí o pomoc se pak Chebští obrátili na stát a uspěli. Na mostek získali dotaci 82 milionů korun, což původně měla být dotace, která pokryje 100 procent uznatelných nákladů. Do stavby se však nikdo nehrnul, město tendr na zhotovitele muselo několikrát opakovat.

Nakonec začala v listopadu 2020 stavět firma Raeder & Falge, s níž město podepsalo smlouvu na stavbu lávky za cenu 98 milionů korun bez DPH. Hotovo mělo být letos v dubnu.

15. října 2021