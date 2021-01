Místo, kde staví lávku přes chebské nádraží, musel prozkoumat pyrotechnik

Stavba lávky přes areál chebského nádraží už získává jasnější obrysy. V těchto dnech dodavatelská firma dokončuje přípravy na vrtání mikropilotů přímo v prostoru kolejí. Budou tvořit základ pro patky, jež celou stavbu ponesou.

Podle projektu se vrtací souprava bude muset dostat až do hloubky šestnácti metrů. Vzhledem k tomu, že chebské nádraží bylo za druhé světové války cílem masivních náletů spojenců, došlo i na pyrotechnický průzkum lokality.



„Samotného mne překvapilo, když jsem se dozvěděl, jaká munice tu byla za války používaná. Přestože se podle dobových fotografií zdálo, že tato oblast nebyla bombardováním zasažená, průzkum se udělat musel a vše se prověřovalo až do hloubky šestnácti metrů. Naštěstí se skutečně ukázalo, že je plocha čistá, pyrotechnici nic nenašli,“ řekl chebský místostarosta Jiří Černý, který proces obnovy lávky sleduje.

Mírný skluz, který kvůli tomu stavba nabrala, podle něj firma brzy dožene. „Je to neuvěřitelné, ale pracuje se tu každý den, dokonce jsem tu viděl někoho i o Vánocích,“ kvitoval s uznáním.

Na místě je podle něj už souprava pro hlubinné vrty, připravené jsou příjezdové cesty. Vyvrtané díry se posléze zalijí betonem a zhotoví se základové patky, které tvoří zásadní část nosného systému lávky.

Podle zástupce chebského starosty Ladislava Hrubého je z plánovaných 120 milionů korun, které bude přemostění stát, profinancován jen zlomek.



„V loňském roce to bylo jen několik milionů. Zásadní je z tohoto pohledu letošní rok. Bude se nejvíc stavět a také nejvíc peněz čerpat. Dokončení lávky se plánuje v roce následujícím, tedy v roce 2022,“ uvedl Hrubý.

Pracovat se bude i v noci

Za městem jdou i výluky v železniční dopravě, na které má město v rozpočtu připraveno přibližně 30 milionů korun. Ty radnice domlouvá individuálně. Chce ušetřit.

„Jak jsme se přesvědčili například při opravě takzvané Červené lávky do Hájů, může při takovém postupu dojít k významným úsporám. Spolupráce s dráhami je velmi dobrá, většinou se jedná o noční výluky, takže počítáme s tím, že pracovat se bude i v noci. Samozřejmě v určitých mezích, aby nedocházelo k obtěžování lidí z okolí přílišným hlukem,“ doplnil starosta Antonín Jalovec.

Proces obnovy lávky provázelo mnoho problémů. Nejprve se ukázalo, že původní mostek je v tak špatném stavu, že jej už nebude možné opravit. Do kovové konstrukce totiž zatékala voda. V létě 2016 proto radnice rozhodla o uzavření lávky a o pár měsíců později ji nechala snést. Do Chebu kvůli tomu přijel jeden z největších jeřábů v České republice.

Lidé, kteří trasu využívali při každodenní cestě do práce, tak nyní musí areál nádraží obcházet. Namísto třísetmetrového úseku tak absolvují cestu dlouhou přibližně dva kilometry.

Jen necelý rok poté měla radnice k dispozici čtyři varianty, jak by mohla nová lávka vypadat. Přiklonila se k té nejlevnější, lávce z betonu za 52 milionů korun. Jenže se ukázalo, že navrhovaná podoba lávky neprojde. Stávající patky pilířů totiž stály příliš blízko kolejí. Od té doby radnice hledala novou podobu lávky, která by splňovala požadavky města i železničářů.

A tak se projektanti opět pustili do práce. Navrhli elegantní štíhlý most pro pěší, jež je zčásti zavěšený na lanech. S žádostí o pomoc se pak Chebští obrátili na stát a uspěli. Na stavbu získali dotaci 82 milionů korun. Už letos tak nová dominanta Chebu překlene areál tamního nádraží a opětovně spojí Švédský vrch a Maškov s centrem města. První lidé by se po ní mohli projít v dubnu příštího roku.

Starou lávku rozebral obří jeřáb