Začala stavba lávky ve Svatošských skalách, hotová bude na podzim

„Současná lávka dosluhuje a návštěvnost cyklostezky nezvládá. Neumožňuje také, aby přes ni přejela sanitka. Proto jsme se rozhodli hledat náhradní řešení,“ uvedl hejtmanův náměstek pro majetek Dalibor Blažek.

Dřevěný most by měl do budoucna sloužit spíše jako atrakce pro pěší. Nová lávka vzniká po dohodě se zástupci Povodí Ohře a ochránci přírody v místě, kde stávalo dřívější dílo.

„Nynější konstrukce bude kovová, mostovka bude z dubu a modřínu tak, aby zapadla do přírody. Její základy budou sice betonové, ale jinak bude subtilní. Nepůjde o most, který by narušil okolí,“ popsal Dalibor Blažek.



Nové dílo by mělo být podle smlouvy hotové do konce listopadu. „Investiční akci hradíme z krajského rozpočtu. Náklady dosáhnou 23,2 milionu korun včetně DPH,“ uvedl hejtman Petr Kubis.

Součástí zakázky ale nejsou přístupové cesty. Zástupci kraje proto odhadují, že finální cena dosáhne přibližně 25 milionů korun. „Věřím, že všem výletníkům bude nová lávka dobře sloužit a že se jim bude líbit i její architektonické řešení,“ podotkl hejtman.

Stavba nového díla ve Svatošských skalách zasáhne do letošní cyklistické sezony. Lidé, kteří se do Svatošských skal vydají, budou potkávat u Ohře stavbaře.

„Jsme si vědomi, že tady budeme přes celou sezonu, a uděláme vše pro to, aby docházelo k co nejmenším kolizím,“ řekl Pavel Kout, oblastní ředitel společnosti Metrostav, která lávku buduje. Technika přijíždí k Ohři směrem od Lokte a cestu musí dát firma po skončení prací do původního stavu. Kraj připravoval stavbu tohoto díla několik let.