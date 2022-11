Jako v Jáchyme, hoď ho do stroje. Hráči při deskovce vyjde kondiciogram

15:32

Zjistit, co koho čeká v daný den, je nyní snadné díky osmému přírůstku do stáje deskových her, jejichž autorem je Ladislav Tuna z Ostrova na Karlovarsku. Nese jméno Future a velkou roli v ní, podobně jako ve všech zbývajících, hraje matematika.