Záchrana lázeňského areálu v Kyselce pokračuje, jídelna má nové krovy

„Vydrží tak dva roky,“ naznačil Miroslav Perout, který stojí v čele obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka.

Do té doby by chtěl mít vyřešenou definitivní krytinu. „Rádi bychom na střechu vrátili břidlici, která ji kryla původně. Vše je ale o penězích. Jenom materiál by přišel při dnešních cenách na 700 tisíc korun,“ konstatoval ředitel.

Peníze jsou alfou a omegou snažení nadšenců, kteří usilují o záchranu areálu někdejších lázní. „Spoléháme na vícezdrojové financování,“ uvedl Miroslav Perout. Vedle prostředků od společnosti Mattoni 1873, která je jedním ze zakladatelů obecně prospěšné společnosti, projekt obnovy lázní podporuje kraj i stát.

„Z programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury získáváme prostředky na rekonstrukci tří objektů bývalých lázní. Na Mattoniho vilu, Ottův pavilon a vilu Vilemínu,“ řekl o podpoře státu Perout. Na každý z objektů stát v letošním roce přispěl částkou 1,1 milionu korun.

Obecně prospěšná společnost se do ministerského programu snažila zahrnout i další objekt, Jindřichův dvůr. Zatím bezúspěšně. Přesto je část Jindřichova dvora už prakticky dokončená. Jeho nárožní věž chtějí zachránci lázní kompletně dokončit v příštím roce.

Příští rok Mattoniho vila

Karlovarský kraj v roce 2013, kdy obecně prospěšná společnost vznikla, podpořil její aktivity milionem korun. „Další dva roky to bylo půl milionu a od roku 2016 je individuální dotace od kraje 350 tisíc,“ upřesnil Miroslav Perout.

Krajské peníze podle něj používá společnost na „libůstky“. V roce 2020 tak nechala udělat vizuál toho, jak by mohly lázně vypadat v budoucnu, na jeho základě posléze vznikl virtuální průlet údolím Ohře. „Diváci se z něj dozvědí podrobnosti ke každému objektu, který dáváme dohromady,“ řekl Miroslav Perout s tím, že video by mělo jít „do světa“ zkraje příštího roku.

Rok 2023 bude v Kyselce na novinky bohatý. Vedle už zmiňovaného dokončení nárožní věže Jindřichova Dvora chce obecně prospěšná společnost částečně zpřístupnit i jednu z hlavních dominant celého areálu, Mattoniho vilu. „Dokončíme totiž věž vily,“ prozradil Perout.

Letos se podařilo opravit její interiér včetně původních žulových schodů. Na otázku, jak dlouho bude trvat obnova celé vily, Miroslav Perout odpovídá. „Dlouho. A bude stát hodně.“