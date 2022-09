Solární panely na střechách KV Areny mohou ušetřit až čtvrtinu elektřiny

Podle Romana Rokůska, jednatele KV Areny, by ovšem instalace fotovoltaických panelů pro potřeby areálu mohla být jen prvním krokem v intenzivnějším využívání solární energie v Karlových Varech.

„Město poskytlo 900 tisíc korun na projektovou dokumentaci k fotovoltaice,“ uvedl Rokůsek.

„V případě využití pouze střechy haly by to znamenalo výrobu dvou megawatt elektrické energie,“ zmínil na tiskové konferenci Dušan Šenkypl. To by znamenalo pokrytí spotřeby KV Areny v energetických špičkách.

Podle jednatele Rokůska by tento týden měly být známé nabídky projektantů. Jedním ze stěžejních dokumentů podle něj bude studie možnosti využití stávajících i potenciálních zdrojů energií pro halu.

„Máme k dispozici dva plynové kotle, tepelná čerpadla i kogenerační jednotky. Máme ale možnost napojit se i na rozvody karlovarské teplárny. To vše nám dává široké možnosti kombinovat jednotlivé zdroje,“ naznačil Rokůsek.

Právě kombinace všech zdrojů, nově i možnosti využití solárních panelů, ve vztahu k ekonomice provozu KV Areny bude součástí zmiňovaného dokumentu. „Ten chceme po komunálních volbách představit zastupitelům města,“ podotkl Rokůsek.

O hokeji budou dnes jednat zastupitelé

Instalací panelů na střechu haly však projekt končit nemusí. Vzhledem k možnostem největšího městského sportovního areálu může být podle jednatele výroba elektrické energie ze slunce daleko intenzivnější. „Potenciál všech možností je někde kolem čtyř megawatt,“ naznačil Rokůsek.

To by podle něj mohlo být základem pro uspokojení potřeb města a jeho zařízení, jako jsou školy, školky, divadlo či galerie. „I to chceme po volbách představit zastupitelům,“ doplnil Rokůsek.

Podle jeho názoru je projekt využití solární energie nejen zajímavý, ale i ekonomicky návratný. A to i přes počáteční náklady, které se podle Rokůskových odhadů pohybují v základní konfiguraci, tedy osazením panelů jen na střechu haly, v rozmezí dvaceti až třiceti milionů korun. „Co se investic týká, existuje také více variant. Třeba pronajmout plochy a energii pak odebírat od výrobce,“ dodal Rokůsek.

Dušan Šenkypl, zájemce o majoritní podíl v karlovarském hokejovém klubu, bude dnes s napětím sledovat jednání zastupitelstva. Transakci totiž podmiňuje tím, že do klubu majetkově vstoupí i město. To by mělo držet čtyřicetiprocentní podíl.

Právě na dnešním zastupitelstvu padne rozhodnutí, zda se Karlovy Vary stanou významným podílníkem v klubu. Radní už dříve vyčlenili deset milionů a jednu korunu s tím, že deset milionů bude jednorázový příspěvek na chod klubu. Za korunu pak město od stávajícího majitele získá zmiňovaný podíl.