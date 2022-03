Karlovarští hokejisté budou hrát v Chomutově, svou halu uvolnili uprchlíkům

Z celé KV Areny bude Krajské centrum pomoci Ukrajině. Kvůli neočekávanému přílivu utečenců přestaly stačit prostory, v nichž centrum doposud sídlilo. Nově tedy začne v polovině týdne fungovat i v centrální hale arény, vznikne tam rovněž zázemí pro sklad humanitární pomoci.

Podle Romana Rokůska, jednatele KV Areny, město ve spolupráci s dopravním podnikem jedná o možnosti dopravit do Chomutova fanoušky karlovarských hokejistů.

„Přijďte nás povzbudit, hraje se ještě o hodně,“ vyzývá příznivce klubu jeho prezident Ladislav Trubač.

Dnes se totiž rozhodne, zda pro karlovarský hokej letošní sezona skončí, nebo bude dál pokračovat. Pokud Karlovy Vary porazí Litvínov, bude to znamenat postup do předkola play off.

„V Chomutově sice neplatí zasedací pořádek jako v Karlových Varech, ale veškeré vstupenky i permanentky jsou v platnosti. Příznivci klubu by tak měli dorazit včas,“ doplnil prezident klubu.

O tom, kde by karlovarský tým v případě dnešního úspěchu sezonu dohrával, nechtěl v pondělí Ladislav Trubač spekulovat. „Pojďme se o tom bavit až po zápase,“ řekl.

Naznačil však, že by se karlovarské domácí zápasy mohly po zbytek sezony odehrát právě v Chomutově.

„Teď jsou důležitější věci, než je hokej. Nemůžeme je upřednostňovat v situaci, kdy se do regionu valí tisíce uprchlíků,“ reagoval na vzniklou situaci Karel Holoubek, majitel HC Energie. Rozhodnutí kraje udělat z KV Areny zázemí pro uprchlíky proto podpořil.

„Proti rozhodnutí hejtmana není odvolání a my jsme povinni poskytnout veškerou součinnost,“ uvedl Roman Rokůsek, jednatel KV Areny. Připustil však, že vznik uprchlického centra v hlavní hale komplikuje život ve sportech.

„Je nám líto, že musíme vekslovat s dětmi. Potřeby uprchlíků ale chápeme. Nyní jednáme s Ostrovem a Sokolovem o možnosti využít jejich zimního stadionu pro potřeby sportovních oddílů, které jinak hrají v Karlových Varech,“ dodal Rokůsek.