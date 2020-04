Novou kulturní památkou Chebu se stal dům recesistického spolku

Pánský spolek Schlaraffia Ryze pánský spolek Schlaraffia založila v roce 1859 skupina herců Německého divadla v Praze.

skupina herců Německého divadla v Praze. Spolek se řídil heslem In arte voluptas neboli Radost z umění a pěstoval přátelství, umění a humor s cílem odpoutat se od problémů každodenního života.

a pěstoval přátelství, umění a humor s cílem odpoutat se od problémů každodenního života. Na spolkových setkáních byly například zakázány diskuse o politice, náboženství či financích. Idea spolku se rychle šířila do německojazyčných oblastí Čech a Moravy a dále do zahraničí.

Chebský spolek pod názvem Schlaraffia Egra byl založen 21. prosince 1902 a fungoval až do roku 1938. Měl až pět desítek členů.