Diváci V Chebu i Varech uvidí známý filmový příběh v muzikálovém provedení

Diváci se mohou těšit na silný příběh z období okupace, chvíle na hraně děsu a grotesky, rozmanitou původní hudbu i na dávku hořkosladkého humoru.

Scenárista Petr Jarchovský vydal v roce 1998 novelu s názvem Musíme si pomáhat. Později ji přepracoval na scénář, podle něhož natočil režisér Jan Hřebejk v roce 2000 stejnojmennou filmovou komedii. Odehrává se za druhé světové války a na obyčejných lidských osudech ukazuje různé možnosti hrdinské velikosti, která překvapivě vyrůstá i z lidské malosti.

„Manželé Čížkovi ukrývají ve spíži svého bytu židovského uprchlíka Davida Wienera. Uvědomují si nebezpečí, do něhož přivádějí sebe i sousedy, avšak pomoc bližnímu v nouzi považují za samozřejmost. Poté, co jen tak tak přežijí heydrichiádu, jim situaci zkomplikuje konec války. Hrozí jim nebezpečí od Němců, ale rovněž ze strany českých takzvaných slušných lidí,“ popsala děj dramaturgyně Petra Richter Kohutová.

Pro divadlo ideální příběh

Hlavní role ve známém filmu ztělesnili Bolek Polívka, Anna Šišková, Jaroslav Dušek a Czongor Kassai. Snímek získal pět Českých lvů, obdržel Cenu českých filmových kritiků a teoretiků a nominován byl i na Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film. A právě tuto komedii zvolil jako předlohu nové koprodukční inscenace umělecký šéf chebského a karlovarského divadla Zdeněk Bartoš.

„Film patří k mým možná nejoblíbenějším od dvojice Jan Hřebejk - Petr Jarchovský. Přišlo mi, že má pro divadlo ideálně sevřený příběh, skvěle vystavěný dramatický oblouk, výborně napsané postavy, které vůbec nejsou černobílé, a dokonale motivicky provázaný řetězec událostí a vývoj vztahů. Kaskáda příčin a následků a někdy až nervy drásajících náhod je tam skvěle propracovaná,“ uvedl umělecký šéf.

Vzniklo patnáct původních písní

Kromě jedinečného českého humoru ale objevil v původním příběhu rovněž skrytý muzikálový potenciál. „Zbývalo jen někde něco rozepsat a někde něco ubrat, a především to zasadit do hudebního a jevištního rámce a napsat písně, které by děj vhodně posouvaly,“ doplnil Bartoš.

Tematicky a formálně velmi různorodé písňové texty napsal sám a následně oslovil muzikanty Matěje Kroupu a Jindřicha Volfa, kteří se postarali o hudbu a hudební nastudování. Pro muzikál složili přes 15 původních písní. „Hudební plán vychází především z dobové hudby. Diváci se mohou těšit i na šansony, sambu, tango, blues, swing a mnoho dalšího. To vše za živého doprovodu karlovarského Big Bandu,“ uvedla Richter Kohutová.

Na scéně se objeví i reální psi

V hlavních rolích manželů Čížkových se v muzikálu divákům představí Pavla Janiššová a Jiří Švec. Role Josefova nejhoršího přítele Horsta Prohasky se ujal Daniel Mišák, jako židovský uprchlík David Wiener se představí Jan Hanny Firla.

„V dalších rolích Němců, polovičních i těch s rodokmenem až k Niebelungům, Židů a Čechů, takzvaných i skutečně slušných lidí, vojáků a mladých kluků sloužících Říši, ale i tančících prasátek, jelenů nebo jezevců se objeví téměř celý soubor Západočeského divadla v Chebu a část herců z Karlovarského městského divadla. Jako bonus se po scéně projdou dva skuteční psi, takže obsazení je skutečně barvité,“ doplnila Richter Kohutová.

Velká a dobrodružná výzva

Bartoš připouští, že je sám stále překvapený, že se z příběhu odehrávajícím se na pozadí druhé světové války rozhodl vytvořit muzikál.

„Hřebejk i Jarchovský byli mým nápadem pobaveni a trochu kroutili hlavou, že si to neumí moc představit, ale nechali nám volnou ruku. Myslím, že se pohybujeme na velmi tenké hraně děsu a grotesky, což je z divadelního hlediska vlastně správně,“ vysvětlil Bartoš.

„Napětí mezi činoherní a hudební složkou, mezi dramatickým dějem a komentujícími písněmi je jedním slovem bizarní a k tomu zvláštním způsobem zábavné,“ dodala Richter Kohutová. Oba se ale shodují, že celé zkoušení je pro ně hlavně velká a dobrodružná výzva.

Velký titul nové sezony

„Dělat něco původního je vždycky trochu risk, protože neexistuje precedens. Ale v tom je právě to dobrodružství. Inscenovat staré a osvědčené kusy může mít svůj půvab, ale vytvořit něco nového je něco jako vynález žárovky. Chcete vidět tančícího esesmana nebo lov jelena na nápěv německé hymny? Příběh o nečekaném hrdinství a pozorovat, jak se různí lidé chovají v extrémní situaci? Pak neváhejte a přijďte k nám do divadla,“ zakončil Bartoš.

Premiéra původního muzikálu Musíme si pomáhat, dalšího velkého titulu chebské „Extra echt epesně české sezony“, se v Chebu odehrálo 1. dubna, v Karlových Varech to bude 29. dubna od 19.30 hodin. Nejbližší reprízy v Západočeském divadle v Chebu jsou naplánovány na úterý 4. dubna od 17 hodin, na středu 5. a na čtvrtek 6. dubna od 19 hodin.