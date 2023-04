Manželé Benýškovi si splnili životní sen. Protančili se k nejvyšší třídě

„Loni jsme měli vynikající sezonu. Získali jsme potřebný počet bodů i účastí ve finále postupových soutěží, ale ještě nám do skládačky jeden kousek chyběl. Vzhledem k tomu, že u nás v prvních měsících roku moc postupových soutěží v A třídě vypsáno nebylo, vypravili jsme se pro ten chybějící dílek za hranice,“ vypráví Bohouš Benýšek.

Benýškovi odjeli tančit do německé Míšně. Za hranicemi se františkolázeňský seniorský pár utkal se dvěma desítkami dvojic a opět zazářil. Benýškovi si odsud odvezli první místo. Vítězství bylo o to cennější, že jejich cestu za získáním prestižní taneční třídy uzavřelo.

Za odměnu šampaňské a nové šaty

„To ale nebylo všechno. Druhý den se zde konala další taneční soutěž a my jsme si řekli, že když už jsme vážili tak dlouhou cestu, že si znovu zatančíme. Tentokrát se účastnilo patnáct párů a my jsme opět zvítězili,“ říká Benýšek. Prozrazuje i to, jak se s manželkou Lenkou za postup do nejvyšší třídy odměnili.

„Koupili jsme si pravé šampaňské a udělali si krásný večer. A také jsme se rozhodli, že si na podzimní mistrovství republiky necháme ušít nové šaty,“ směje se Lenka Benýšková. Stále nemůže uvěřit tomu, že se jim podařilo se do nejvyšší výkonnostní kategorie probojovat.

Kvůli tanci dříve do důchodu

„Máme velkou radost, na naprostý vrchol jsme se propracovali za sedm let. Navíc z toho dva roky byl covid a to nás hodně zdrželo. Ani jsme nedoufali, že by se nám to podařilo. Vždyť někdo na tuhle třídu nedosáhne za celý život. Naposledy u nás získal třídu M chebský pár z ATK Standard v březnu 2007,“ zamýšlí se Bohouš Benýšek.

Úspěchu si cení o to víc, že v okolí jejich bydliště moc příležitostí k tréninku není. „Sice jezdíme trénovat do Prahy, ale to nám to vychází velmi sporadicky. S odborným dohledem trénujeme jednou za dva měsíce, když se to povede, tak jednou měsíčně. Ale páry z Prahy a okolí třeba i čtyřikrát týdně,“ podotkl Benýšek. Kvůli tomu, aby se mohl věnovat své vášni, odešel do předčasného důchodu.

Letošním cílem je Barcelona

Na otázku, jak se teď změní režim páru, odpovídá, že nijak. Oba budou dál každou volnou chvilku věnovat tanci. V plánu mají několik soustředění. Jejich letošním cílem je mistrovství světa v Barceloně. „To se koná v říjnu a hned v listopadu nás čeká mistrovství republiky. Tak snad nám forma vydrží,“ přejí si manželé.

Benýškovi za velkou výhru považují i to, že se jim podařilo přivést k závodnímu tanci další chebskou dvojici. „Jsme velmi rádi, že máme přátele stejně postižené tancem, jako jsme my. A že se odhodlali k tomu, aby své umění jezdili měřit s ostatními na soutěže. Snad nás bude v budoucnu ještě víc,“ dodávají.