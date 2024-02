Koncertní sezona začne v legendární sokolovně, přes „Liďák“ pak zamíří pod hrad

Sezona koncertů, zatím pochopitelně pod střechou, ovšem začala už 7. února v karlovarském Grandhotelu Ambassador Národní dům, kde na své Divadelní tour 2024 vystoupila kapela Jelen. Ta vloni v prosinci vyprodala pražskou O2 arenu při oslavě desátých narozenin. Středobodem začátku sezony je ovšem už tradičně Lidový dům v karlovarské části Stará Role. V něm se rozjede nová sezona 8. března koncertem kapely Krucipüsk.

O týden později se v „Liďáku“ představí Dan Bárta s formací Illustratosphere. Za popovou písničkářkou Kateřinou Marií Tichou si její příznivci 16. dubna zajdou do loketské Dvorany. V karlovarském Lidovém domě se do zahájení sezony pod otevřeným nebem v pravidelném týdenním taktu vystřídají například skupiny Gaia Mesiah, Mig 21, Protheus nebo Arakain s Alkeholem na společné Metal tour.

Pod hradem to začne v květnu

Do loketského amfiteátru se kolotoč koncertů přesune poté, co to počasí dovolí. Ožije 24. a 25. května tradičním večírkem Radia Beat a Beatovou síní slávy. O tom, kdo se do síně slávy dostane, nyní hlasují posluchači rádia. I v letošním roce se mohou příznivci dobré hudby těšit na několik zahraničních hvězd. „Ray Wilson přiveze do Lokte hity kapely Genesis. Pod hrad se chystají i finští Waltari,“ prozradil Vladimír Suchan.

Z českých hvězd do regionu dorazí kromě jiných Olympic s Trilogy tour 2024, Tři sestry nebo J.A.R. Po loňské premiéře se do Lokte vrátí i Honza Dědek s talk show Sedm pádů. Z dalších „nehudebních“ akcí to bude třeba představení Shakespearovy komedie Jak se vám líbí. Nastudování her klasika literatury má v Lokti tradici už od roku 2013.

Vladimír Suchan bude také i letos pokračovat s charitativní akcí Pomáhej na hudebních vlnách. Projekt veřejnost oslovil, v loňském roce se díky němu vybralo pro čtyři hendikepované děti z Karlovarského kraje téměř 600 tisíc korun. Charitativní podtext tak bude mít už oslava jeho Kristových let.

„Do Toužimi vypravíme autobusy, zpáteční jízdenka do Karlových Varů bude stát 111 korun. Celou takto vybranou částku poukážeme na charitativní konto,“ přislíbil oslavenec Vladimír Suchan.