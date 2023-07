Rock iN Roll slaví patnáctiny, stal se vyhledávaným hudebním festivalem

První ročník se konal v roce 2009 v kulturním domě v Nové Roli. V roce 2012 se festivalové dění přestěhovalo na pláž u místního rybníka a tam se koná dodnes. K zakladatelům novorolského festivalu Rock iN Roll tehdy patřil i Jiří Švec, současný ředitel akce.

Když jste s festivalem začínal, napadlo vás, že jednou oslaví patnácté narozeniny?

To mě rozhodně vůbec nenapadlo. Bylo mi devatenáct let, tou dobou jsem neplánoval ani to, co bude za rok, často ani, co bude zítra. Takže je to milé překvapení.

Jak moc se festival za tu dobu proměnil?

Začínali jsme jako vnitřní akce pro pár kamarádů. Nikdo jsme o organizaci akcí moc nevěděli a všechno se učili za pochodu. Organizaci, logistiku, bezpečnost. Pak jsme se posunuli pod širé nebe a postupně se zvětšovali. A až potom přišla ambice stát se jednou z největších hudebních událostí v kraji, což se nám podařilo.

Pak situaci opět proměnil covid, při kterém bylo naším cílem to hlavně nevzdat a vytrvat. Což se nám jako jedněm z mála povedlo a žádný ročník jsme nemuseli rušit. Jen jsme celý festival museli koncipovat více komorněji. Nyní možná nejsme největší hudební akce v kraji co do počtu návštěvníků, ale co se týče nabídky, tak tam si myslím stojíme velmi dobře a postupně zase rosteme.

Je nyní situace v kultuře komplikovaná?

Situace je složitá v tom, že se kvůli několika současným faktorům, jako je inflace nebo energetická krize, změnil přístup ke kultuře jako celku. Všude se všechno zdražuje a kulturu samozřejmě škrtají lidé často jako první. To je něco, co Rock iN Roll určitě pocítil. Zároveň je ale paradoxně hudebních akcí možná více, než bývalo dřív.

Po pandemii se města snažila lákat turisty právě třeba na dotované koncerty, což zkomplikovalo situaci soukromým subjektům, které si nemohou dovolit tak nízké vstupné. Potencionální návštěvníci také více tráví dovolenou u moře, kde dva roky nemohli být, a v létě tady zkrátka nejsou.

Kupují lidé v dnešní době vstupenky v předprodeji?

Na akce, kde je omezené množství míst, určitě ano. U nás ale žádné limitované množství lístků není, takže lidé nemají důvod ke spěchu.

Ani kvůli výhodnější ceně?

Naše vstupné v předprodeji je aktuálně za 490, na místě potom za 620 korun. To není tak velký rozdíl, aby to nutilo lidi kupovat v předprodeji ve velkém. Návštěvníci tak čekají více na poslední chvíli a rozhodují se třeba až podle počasí a chuti. To je ale trend posledních několika let. Určitě to způsobila i pandemie – lidi přemýšlejí jinak. Nic, co je časově dál, není jisté. Lidé raději čekají do poslední chvíle, jestli opravdu vše proběhne. Už se z toho stal spíš zvyk než reálná obava.

Je to pro pořadatele problém?

My s tím už víceméně počítáme, že to tak je. Snažíme se být co nejvíc variabilní. Nicméně je komplikované, že dopředu nevíme, kolik tam bude lidí, protože ten rozptyl může být opravdu velký. Až o několik set hlav. A my potřebujeme nějak nastavit občerstvení, stánky místních pivovarů, koktejl bar, sociální zázemí. Když budu vědět, že budu mít na místě dva a půl tisíce lidí, pozvu více stánkařů, než když jich tam budu mít dvanáct set.

Když to vím třeba měsíc dopředu, zvládneme vše zařídit. Když to víme pouhý den dopředu, tak už toho tolik nezmůžeme. A my jsme si vždycky zakládali na tom, že jsme akce bez front, bez tlačenic, s čistým areálem, dostatečným množstvím záchodů. Že si můžete v klidu položit na trávník deku a dát si, na co máte zrovna chuť, bez čekání.

Co vás motivuje k pořádání dalších ročníků?

Asi hrdost, nostalgie a víra v to, že to, co dělám, má smysl. A že když to budu dělat poctivě a kvalitně, překonáme i všechny problémy. Kvalitní akce si své místo totiž vždycky najde.

V čem je ten letošní ročník výjimečný?

V tom, že jsme dosáhli tohoto krásného milníku a že Rock iN Roll si jde pro tu pomyslnou občanku. A že po letech strádání s covidem a s válečnou situací na Ukrajině, zdražováním, inflací a dalšími faktory se zase vracíme mezi ty větší akce Karlovarského kraje.

Kdo na festivalu vystoupí?

Letošní line-up otevřou nám už dobře známí Wohnouti. Tato kapela u nás naposledy vystoupila před třemi lety pro velmi omezený počet diváků z důvodů restrikcí. Jsme rádi, že se k nám kapela vrátí nejen pro fanoušky, kteří se tehdy na RiR nedostali, ale taky protože je naše RiR pláž prostě miluje. Jako další nás čekají místní Steven`s, která se svým stylem Rock n Rollu na náš festival přímo hodí.

Jiří Švec Narodil se v roce 1989. Vystudoval střední pedagogickou školu se zaměřením na dramatickou výchovu a Mezinárodní konzervatoř Praha, obor zpěv. Hraje na kytaru, ukulele, piano, je frontmanem kapely Loudky.

Je hercem Karlovarského městského divadla a Divadla Dagmar v Karlových Varech, hostuje v Pouličním divadle Viktora Braunreitera, organizuje kulturní akce na Karlovarsku. Je ředitelem festivalu Rock iN Roll.

Jsem rád, že k nám letos přijede i Honza Křížek s kapelou. Tenhle zpěvák dokáže elektrizovat davy už od dob, kdy hrál v Blue effectu. Hned po něm se můžeme těšit na skvělou zpěvačku a velmi známou performerku Báru Polákovou, která svými hity jako Kráva, Nafrněná a dalšími jistě zaplní velkou část naší pláže. Ve velkém máme taky ohlasy na kapelu, kterou jsem se snažil dostat na RiR už několik let, a to na legendární Krausberry.

Mám radost, že se mi portfolio legend, které hrály na našem festivalu, rozšíří o další skvělá jména, a tahle kapela mezi ně bezpochyby patří. Hlavní RiR stage potom uzavřou punkáči, kteří jsou v našem kraji více než známou firmou - v dobrém slova smyslu - Plesnivý fazole.

Celý večer potom zakončíme na naší Kaolin Beach, ze které jsme vytvořili takovou chill-out fun zónu, na které se bude konat velká Djs`show, kde se bude mísit elektronická hudba s instrumentalisty jako je třeba Tomáš Havlínek s Dj Swing Gardenem nebo Dj FeFe s bubeníkem. Na své si tedy přijdou i alternativněji založené uši.

Podle čeho vybíráte kapely na každý ročník?

Obvykle obvolám kapely, které jsou stálicemi českého showbyznysu. Tedy, spíš ty rockovější. Zjišťuju, jak jsou pro nás zajímaví ze strany rozpočtu a potencionálního diváctva a jaké jsou jejich další podmínky. Podle toho skládám line-up tak, aby si tam pak každý divák něco našel. Spousta kapel má ale dávno nasmlouvané jiné závazky, mají své pravidelné koncerty nebo dovolené. A někdy se jim do Nové Role nechce, protože mají ještě lukrativnější nabídku v jiném kraji, kam na ně přijde více lidí.

Ale já jsem rád, že Rock iN Roll dokázal, že manažeři velkých kapel se už neptají, kde Nová Role leží, ale že to ví. A že kdo u nás byl, ten se sem k nám vrací, protože to místo na pláži a celková atmosféra je velmi výjimečná. Velká spousta kapel u nás za těch patnáct let hrála – od Davida Kollera, Vladimíra Mišíka, přes Vypsanou FiXu, Visací zámek, Tata bojs, Mydy Rabycad a mnoho dalších.

Jsou pro festival vaší velikosti některé české kapely nedostupné?

Je to tak, nemůžu udělat úplně bláznivou věc, která by nás ohrozila na existenci, a některé kapely si zkrátka nemůžu dovolit pozvat. Vím, v jakém rozpočtu se pohybuji a jakou míru rizika jsem ochoten podstoupit, abych přežil nějaké neplánované události – ono stačí i špatné počasí.

Nestojí za námi žádný obrovský korporát, který by to případně celé zatáhl. Jsou za námi skvělí sponzoři, kteří nám nesmírně kryjí záda, ale to je tak půlka všech nákladů a zbytek se už musí vybrat na vstupném, které v dnešní době nechci mít dražší, než je nutné. Navíc některé kapely mají v podmínkách například větší pódium, než je u nás, těch faktorů je tam určitě více.

Je pořádání kulturních akcí svým způsobem risk?

Ano, v kultuře riskujete vždy. Někdy víc, někdy míň. Ale na tom Rock iN Roll vyrostl. Ale vždy potřebujeme vědět, že máme za sebou rok dva velmi úspěšných ročníků a pevnější půdu pod nohama. A to se o posledních třech letech říct nedá. Proto je ten patnáctý ročník zlomový. Doufáme, že nám totiž připraví prostor k tomu, abychom se vrátili zpátky tam, kde jsme byli zhruba před pěti lety a k návštěvnosti, která atakuje tři tisíce návštěvníků. Je to celé složitá chemická reakce. A já věřím, že to vyjde.