Nápis ve výtahu rozpoutá řadu událostí v nové komedii chebského divadla

Jen pár dnů po nastěhování objeví pan Lebrun ve výtahu vyryté své jméno v nelichotivém přirovnání. Rozhodne se proto navštívit své sousedy, aby s nimi tuto situaci vyřešil a odhalil viníka. „Sousedé ale vyznávají zlaté pravidlo nikdy se nemíchat do věcí druhých. Místo toho používají fráze a klišé, které znají z televize a internetu, aniž by pořádně věděli, co znamenají,“ popsala zápletku dramaturgyně Martina Pokorná.

„Hra funguje jako společenská satira, která vtipně demaskuje jistý rozpor mezi deklarovanými ušlechtilými ideály a neschopností je realizovat, když na to přijde. Navíc má výborně prokřížené dialogy. Pro herce peklo, pro diváka zábava. Mě osobně ta jazyková rovina textu velmi baví,“ dodal režisér Zdeněk Bartoš.

Místo hudebních nástrojů jen hlasy

Diváci se tak mohou těšit na postavy a situace, které jim budou povědomé i z běžného života a nebo z komunikace na sociálních sítích. „Co soused, to názor. Stejně tak i to, jestli je nápis pravdivý, a nebo ne, si bude muset posoudit každý divák sám a dost možná to každý uvidí trochu jinak,“ prozradil herec Jiří Švec, představitel Lebruna a autor hudby. Ta se podle něj snaží podtrhnout absurdní rysy této konverzační komedie.

„Hudební motivy jsem propojil se zvuky ozývajícími se v našich bytových domech. Mumlání za dveřmi, hvízdání na společné chodbě, splachování toalety, drbání na schodištích a podobně. Navíc, neuslyšíte ani jeden hudební nástroj. Využil jsem pouze hlasy mých kolegů a celá muzika je zpracovaná vokálně,“ doplnil Švec.

Do konce roku ještě třikrát

Sibleyrasova hra z roku 2004 je po Rodinném masakru, Jméně nebo Pravdě další z řady inteligentních francouzských komedií, které Západočeské divadlo uvádí. „Francouzi umějí vystihnout, jak pod uhlazenou slupkou kultivované, civilizované střední třídy dřímají stejné instinkty a emoce jako u jeskynních pralidí. Nápis je určitě hra pro každého, kdo má sousedy a musí s nimi vyjít,“ láká do divadla Bartoš.

Manželský pár Cholleyových, udávající ve čtvrti módní trendy, hrají Pavla Janiššová a Pavel Richta, jimž sekundují Radmila Urbanová a Pavel Marek jako šedesátníci Bouvierovi, kteří „zůstali mladí“. Nově přistěhovaný pár Lebrunových, snažící se zorientovat v tom, jak to v domě chodí, představují Magdaléna Hniličková a Jiří Švec.

Konverzační komedie Nápis se hraje v komorním prostoru studia d. Po premiéře lze do konce roku na Nápis přijít ještě 14., 16. a 21. prosince.