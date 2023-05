Dějiny světla vyprávějí nejen Drtikolův příběh, ale provedou i 20. stoletím

Životopisný román o fotografu Františku Drtikolovi Dějiny světla vydal brněnský spisovatel Jan Němec v roce 2013. O rok později za něj získal cenu Česká kniha a Cenu Evropské unie za literaturu.

I díky tomu se tato kniha stala jedním z nejpřekládanějších českých románů posledních let. Vypráví Drtikolův život především jako příběh světla. Toho vnějšího, s nímž Drtikol pracoval jako fotograf, ale i toho vnitřního, ke kterému se obrátil v druhé polovině života.

Dramatizaci románu pro Západočeské divadlo v Chebu zpracovala dramatička Simona Petrů.

Stříbrné doly i bohémský Mnichov

Její text je stejně jako Němcův román nejen biografií světoznámého umělce, ale také průletem dramatickými dějinami 20. století a vývojem fotografie.

„Drtikola zastihujeme v různých společenských náladách a historických etapách. Nejde o zcela lineární vyprávění. I proto se v roli fotografa představí pět herců. Každá kapitola života se navíc nese v jiném žánru. Ústředním tématem je ale vždy fotka,“ přiblížil děj režisér Adam Steinbauer.

Divadelní zpracování zavede diváky například do příbramských stříbrných dolů, do bohémského Mnichova v době secese, do zářící Prahy před první světovou válkou, mezi vojáky, herce a tanečnice a nakonec do padesátých let, kde na sebe naráží ideje a ideologie.

„Drtikol byl velmi rozporuplná osobnost. Například v padesátých letech se hlásil ke komunismu a zároveň také k buddhismu. Právě to, že je to tolik problematická postava, je na tom to fascinující. A zajímavý je rovněž moment životního úspěchu, který ho ale neučiní šťastným,“ doplnil Steinbauer.

Scénu pro představení navrhla scénografka Magdaléna Teleky a primárně má asociovat odsvěcený kostel. „Je ale i důlním dílem, ateliérem, nevěstincem, zákopem i pokojem duše. Právě tam se zjevují Drtikolovy ženy – modelky, lásky, manželky a mýtické hrdinky, a muži – jeho učitelé, spolužáci, sokové, bohémové a duchovní autority,“ dodala dramaturgyně Marie Nováková.

Drtikol pěti aktérů

Choreograf Pavol Seriš se ve své choreografické koncepci inspiroval pózami Drtikolových modelek a modelů ze známých fotografií. Skladatel Matyáš Krtička složil ke každému dějství žánrově odlišnou hudbu, od industriálu po operu.

Na jevišti se objeví herci Západočeského divadla v Chebu. Pavla Janiššová jako Drtikol dítě, Vladimíra Vítová jako Drtikol student, Daniel Mišák jako Drtikol voják, David Beneš jako Drtikol muž a Pavel Marek jako Drtikol guru. Sestavu doplňuje Stephanie Van Vleet mimo jiné v roli Drtikolovy ženy a múzy Ervíny Kupferové.

Světová premiéra Dějin světla se uskutečnila v sobotu 27. května. Nejbližší repríza je na programu 30. května od 17 hodin a 1. června od 19 hodin.