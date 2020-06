Karlovy Vary opět řeší, kde bude mít zázemí symfonický orchestr

V budově Lázní III má podle současné smlouvy symfonický orchestr zůstat už pouze dva roky. Nové zázemí by měl najít v právě opravovaných Císařských lázních patřících kraji, do jejichž atria chtějí Karlovy Vary vestavět nový koncertní sál.

Podle primátorčina náměstka Tomáše Trtka ale zřejmě město bude moci se svou plánovanou investicí začít až po opravě Císařských lázní.

„Zatím to vypadá tak, že je málo pravděpodobné, že by vestavba byla možná ještě v době rekonstrukce budovy,“ řekl náměstek.

Podle něj musí zástupci města a kraje doladit ještě spoustu záležitostí, aby předešli případným komplikacím.

Císařské lázně by měly být kompletně opravené v polovině roku 2023, vestavba koncertního sálu by trvala nejméně rok.

Primátorčin náměstek pro majetek Josef Kopfstein proto začal vyjednávat s majitelem Lázní III o prodloužení nájmu pro Karlovarský symfonický orchestr.

Další možností je, že by se symfonici přestěhovali do Lidového domu ve Staré Roli.

Ředitel Karlovarského symfonického orchestru Petr Polívka uvedl, že s Lidovým domem problém nemá, nicméně pro potřeby symfoniků by bylo potřeba více místa, navíc akustické podmínky v něm nejsou zcela ideální.

Rekonstrukce Císařských lázní bude stát přes 800 milionů korun a kraji na ni přispěje také stát a město Karlovy Vary. Ty by pak měly do vestavby sálu pro symfoniky investovat dalších asi 100 milionů korun. Podle Tomáše Trtka jde o vysokou částku a městu by s ní mohly pomoci dotace.