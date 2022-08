Krušné hory mají po 70 letech vlastní správu, pečovat o ně budou dva kraje

„Už od samého počátku jednání jsme Krušné hory vnímali jako jeden geografický celek bez ohledu na hranice krajů. Jednotný destinační management, který úspěšně funguje na saské straně hranice, pro nás byl inspirací,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vojtěch Franta s tím, že práce na vzniku destinační agentury začaly už v roce 2020 podepsáním společného memoranda.

„Založením destinační agentury dostanou Krušné hory po 70 letech společnou správu,“ pochvaloval si při podpisu dohody Michal Urban, ředitel obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge.

„Podstatná je spolupráce obou krajů, obcí, měst i subjektů cestovního ruchu tak, jak to bylo před válkou a jak to dnes funguje v Sasku,“ konstatoval Urban. Organizace, v jejímž čele stojí, pečuje o krušnohorské památky zapsané na seznam UNESCO. Na tom se se vznikem destinační agentury nic měnit nebude.

Oba kraje deklarovaly, že na rozjezd destinační agentury budou každý přispívat dvěma miliony ročně po dobu pěti let. „Předpokládám ale, že s rostoucím počtem subjektů zapojených do agentury bude krajský příspěvek postupně klesat. Po avizovaných pěti letech by agentura mohla být finančně soběstačná,“ naznačil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák.

Připustil ale, že jednání s městy a obcemi o zapojení do agentury ještě nezačala. „Před komunálními volbami to nemá valný smysl. Hned po nich ovšem chci ve spolupráci s Vojtěchem Frantou nabízet destinační agenturu jako výhodný produkt,“ vysvětlil Řehák.

Chtějí chráněnou krajinnou oblast

Vojtěch Franta zmínil i provázanost nové agentury s úmyslem vyhlásit Chráněnou krajinnou oblast Krušné hory. Oba počiny podle něj musejí harmonicky ladit. „To znamená rozprostřít cestovní ruch tak, aby nenarušoval chráněné lokality,“ konstatoval Franta.

O tom, že cestovní ruch a ochrana životního prostředí mohou bez problémů fungovat vedle sebe, je přesvědčený starosta Božího Daru Jan Horník. Dokumentuje to tím, že v těsném sousedství turisticky vyhledávaného města je největší tokaniště tetřívka obecného.

Veškeré další kroky ve fungování destinační agentury Krušné hory budou v gesci jejího ředitele. Výběrové řízení na tento post se připravuje stejně jako zápis do rejstříku, výběr sídla a vypracování jednotného vizuálu agentury.

Co se sídla týká, to formální je na Krajském úřadě Karlovarského kraje. „Regionální filiálky ale budou vyváženě rozmístěné v obou krajích,“ doplnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.