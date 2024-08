V hlavní roli krkavec. Horní hrad hostil ptáky známé z filmů a pohádek

Sameček Oskar a samička Máňa už mají na svém kontě pěknou řádku filmových rolí. Diváci je mohli vidět třeba v pohádkách Princezna zakletá v čase, Krakonošovo tajemství, případně filmech Nabarvené ptáče, Jan Žižka a dalších.

Miloslav Pražák má krkavce v oblibě a jejich chovu se věnuje už přes třicet let. „Právem jsou považováni za nejchytřejší ptáky vůbec. Pořád mě zkoušejí různě nachytat a daří se jim to. Vymýšlejí, jak někomu něco sebrat, odvazují jiné ptáky, berou jim jídlo a podobně,“ přiblížil soužití s krkavci chovatel.

Nebo se také seberou a někomu jdou od srdce vynadat, leckdy i sprostě. Krkavec si umí zapamatovat až 200 slov, srozumitelně je vyslovovat a dokonce umí i napodobovat barvu lidského hlasu. „Jeden z mého chovu mluví sprostě a zrovna mým hlasem, takže toho raději nechávám doma,“ směje se Pražák.

Sobotní akce patřila do série každoročního hornohradského Dne sokolnictví a lovectví a letos šlo už o její jubilejní 20. ročník. Přestože je obvykle zaměřená na dravce, krkavci mezi ně nepatří. Jsou to pěvci dožívající se až 70 let a dospělý samec váží kolem půldruhého kila. Podle odborníků mají skutečně inteligenci na úrovni šestiletého dítěte.

„Považte, že jim stačí několikrát vidět zamykání visacího zámku s číselným kódem, aby ho poté sami dokázali otevřít. Normálně zobákem ty jednotlivé číselné segmenty správně natočí, odemknou a potom zámek samozřejmě ještě naschvál zahodí,“ pobavil diváky chovatel.

Celodenní akce přilákala davy lidí a na hradě tak bylo rušno už od dopoledního zahájení programu. Kromě krkavců velkých byli k vidění i výr velký nebo raroh velký. Toho si mohli lidé také podržet v sokolnické rukavici na ruce. Miloslav Pražák s sebou přivezl také dravce káni Harrisovu, což je jihoamerický pták a u nás ho sokolníci využívají na lov zajíců a bažantů. Lidé mohli obdivovat i sovu pálenou a chovatel v jejím případě vyvracel i některé zažité stereotypy. „Rozhodně není tak moudrá, jak se traduje, naopak, v inteligenci ji do kapsy strčí i vrabec,“ překvapil přítomné. A také prý není úplně pravda, že přes den výhradně spí a v noci létá.

Podle hauenštejnského hradního pána Pavla Palackého se návštěvníci v letošní sezoně mohou těšit ještě na dvě poutavé akce. První bude 31. srpna od 19 hodin noční prohlídka hradu s Viktorem Braunreiterem. „Posledním kulturním bodem letošní sezony poté bude ve druhé polovině října víkendová dvoudenní akce Horní hrad pod palbou, kde lidé už tradičně uvidí v akci kolem dvaceti děl a šedesáti ručních palných zbraní,“ nastínil Palacký.