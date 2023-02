Byla to sebeobrana, řekl muž souzený za vraždu. Souseda dcery dvakrát bodl

13:06

Dvě rány nožem. Jedna do břicha, druhá do hrudníku. Milan U. vykrvácel doma v koupelně. Loňská vražda v Aši má nyní dohru před plzeňským krajským soudem. Motivem byly banální sousedské spory, jako je hluk a zápach na chodbě či nevynesené odpadky. Obžalovaný Vladimír Liška se k vraždě sice přiznal, ale svůj čin popsal jako sebeobranu. Hrozí mu 10 až 18 let vězení.