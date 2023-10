Muž vyplul na ukradené kánoi. Ujel jen pár stovek metrů a převrátil se

„Muž přišel do půjčovny a jednomu ze zaměstnanců oznámil, že by si chtěl vypůjčit loď, jelikož musí odplout do Ústí nad Labem. Když neuspěl, chtěl si kánoi koupit. Ani s tím nepochodil. Zaměstnanci půjčovny se zdálo chování muže zvláštní, a tak zavolal na linku 158,“ uvedl mluvčí krajské policie Jan Bílek.

Ještě než dorazila policejní hlídka, využil „vodák“ nepozornosti obsluhy a bez svolení se zmocnil jedné z kánoí. Vzal si plovací vestu a pádlo, nasedl a pustil se po proudu řeky Ohře.

Zaměstnanec půjčovny ho začal sledovat podél řeky na jízdním kole. Muž v kánoi se po několika stech metrech převrátil u levého břehu, kde už na něj čekala policejní hlídka,“ popsal případ mluvčí.

Jak dále řekl, zadržený trosečník kupodivu nepil žádný alkohol a ani to nebyl pachatel nějakého trestného činu na útěku před spravedlností, po němž by bylo vyhlášeno pátrání.

„Jeho počínání si nikdo pořádně nedokázal vysvětlit. Každopádně se muž dopustil přestupku a policisté věc oznámili příslušnému správnímu orgánu,“ dodal policejní mluvčí.