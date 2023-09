Kyberpodvodníci řádí v Karlovarském kraji, na oběti vyvíjejí časový nátlak

Pět nejdůležitějších zásad, jak se ubránit internetovým podvodníkům Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani čísla ze své platební karty. Banky se na ně neptají, ani zprávami či e-mailem neposílají odkazy na weby, kde jsou vyžadovány.

Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, banka by zareagovala dávno už bez vás.

Pány svého účtu jste vy. Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám někdo bude diktovat po telefonu, ani nikomu nesdělujte či nepřeposílejte potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup do vašeho počítače.

Mějte aktualizovaný software a antivirus. A to i na telefonu.

V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku či volejte 158. Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo či e-mail, včetně těch vaší banky.