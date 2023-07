Muž šířil nesmysl o pobodání chlapce dvěma Ukrajinci, případ řeší policie

„Lidičky, v Sokolově dva Ukrajinci pobodali 11letého chlapce. Chtějí to ututlat, pojďte něco udělat, než nás pozabíjí. Půjdeme do ulic.“ Tuto zprávu zveřejnil na internetu muž, který má kvůli tomu nyní problém se zákonem. Ukázalo se totiž, že se jednalo o lživou informaci. Policie už autora odhalila a případem se dále zabývá.

Muž nepravdivý příspěvek sice smazal a zveřejnil nový, v němž uvedl, že první zpráva byl nesmysl. Kriminalisté přesto věc dál řeší.

Policie ČR @PolicieCZ 1/2 Několik hodin poté, co autor zveřejnil tento příspěvěk, jej sokolovští kriminalisté ustanovili a následně předvolali k výslechu, aby se k němu vyjádřil. Výsledek? Post byl smazán a vydán nový, pro autora to však nekončí a v souč. jsme ve fázi stanovování právní kvalifikace. https://t.co/cRDWshsNkI oblíbit odpovědět

O případu informovala policie Karlovarského kraje na Twitteru, kde zveřejnila v anonymizované formě obsah lživého příspěvku. Policie neuvedla, kdy ke zveřejnění došlo a ani identitu jeho autora.

„Několik hodin poté, co autor zveřejnil tento příspěvek, jej sokolovští kriminalisté ustanovili a následně předvolali k výslechu, aby se k němu vyjádřil. Pro autora to však nekončí a v současnosti jsme ve fázi stanovení právní kvalifikace,“ uvedla policie. Z okolností vyplývá, že by se mohlo jednat například o šíření poplašné zprávy.

Původní post byl smazán a vydán nový. V něm vzal pisatel svá slova zpět a zveřejněnou dezinformaci vysvětlil tím, že to byla „prostě hláška mezi Romy“.

„Rychlou reakcí kriminalistů se podařilo zamezit dalšímu šíření dezinformace. Psaní nenávistných příspěvků a šíření nenávisti opravdu není OK,“ uvedla policie.