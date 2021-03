Havárii kremační pece chce karlovarský magistrát řešit záruční opravou

14:32

Technik firmy, která v Karlových Varech instalovala novou technologii krematoria, by měl v nejbližších hodinách určit, co bylo příčinou havárie kremační pece z poloviny minulého týdne. Opravit by se ji mělo podařit do konce týdne.