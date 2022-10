Stavba pietního místa na Karlovarsku začne příští rok, cena bude vyšší

„Jestli bude do pěti let projekt hotový celý, nedokážu dnes říct. Jsme na úplném počátku,“ konstatovala starostka Doupovského Hradiště Jarmila Bošková. Předpokládá ale, že i díky dotaci od kraje by mohla jeho realizace začít v příštím roce úpravou prostranství, na kterém vznikne pietní park. Stavební práce by pak začaly později.

Výstavba nového pietního parku a krematoria je pro malou a novou obec ambiciózním projektem. Před třemi lety, kdy starostka záměr představovala, byly předběžné náklady vyčísleny na 45 milionů korun. „Ceny se ale za tu dobu zvýšily, takže celkové náklady zřejmě na této úrovni nezůstanou,“ naznačila starostka Doupovského Hradiště.

Příspěvek kraje využije obec na celý park, ne jen na nákup kremační pece, jak vedení zvažovalo původně. „Záměrem projektu je vybudování pietního parku odpočinku, který bude v budoucnu sloužit jako prostor pro poslední rozloučení se zesnulými a nabídne také alternativní metody pohřbení, jako je například uložení ke kořenům stromů, použití biouren a další,“ řekl k projektu krajský radní pro oblast rozvoje venkova Vít Hromádko.

Právě zájem o tyto služby je podle něj na vzestupu a obec se takto snaží vyjít požadavkům vstříc. „Součástí projektu je také vybudování nového krematoria, které by mohlo pomoci vyřešit situaci v oblasti pohřebnictví na území Karlovarského kraje,“ doplnil krajský radní. Kraj přitom na podporu záměru radnice použije prostředky z výsledku hospodaření regionu v loňském roce.

O potřebě vybudovat v regionu nové krematorium se začalo mluvit v době, kdy bylo kvůli požáru kremační pece mimo provoz to karlovarské. Tehdy se hovořilo o možnosti vybudovat krematorium v centru kraje bez vazby na obřadní síň a mimo obytnou zástavbu jako čistě technickou budovu s nejmodernějšími technologiemi. Jeho poloha má být podle názoru odborníků na urbanistiku taková, aby byla zajištěna optimální dojezdová vzdálenost pro pohřební služby ze všech koutů regionu.

Starostka Doupovského Hradiště už při prezentaci záměru připustila, že v tomto ohledu není východní výspa regionu úplně ideální. „Umístění našeho krematoria není samozřejmě vůči celému kraji nejvýhodnější, ale místo je to nádherné,“ argumentovala před třemi lety Jarmila Bošková.

Odpůrcům vadí nedaleká skládka

Záměr měl ovšem v době jeho prezentace i své odpůrce. Ti poukazovali zejména na fakt, že nedaleko lokality, kde má pietní park s krematoriem vyrůst, je skládka odpadu Činov. Ta je ovšem s plánem obce úzce spojená.

„Z jejího provozu má obec slušné peníze. Přemýšleli jsme proto, jak je investovat do něčeho, co by mohlo zase sloužit lidem,“ vysvětlila při prezentaci projektu Bošková s tím, že samotná skládka nebude narušovat provoz zamýšleného zařízení. Navíc je v plánu ji v dohledné době zakonzervovat.

Vedle peněz, které do kasy plynou z činovské skládky, chce obec využít i dotace. „V souvislosti s přípravou pietního místa žádáme prostřednictvím ministerstva životního prostředí o dotaci z Agentury ochrany přírody a krajiny na související projekt tůní v této lokalitě,“ řekla starostka.