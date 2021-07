Muže doma vyděsila metrová krajta, objevil ji stočenou v záchodové míse

Vystrašený muž se s prosbou o pomoc obrátil na strážníky, kteří na místo přivolali pracovníka odchytové služby. „Ten klidného a nehybného hada bezpečně zajistil,“ popsal Ladislav Martínek, velitel ostrovské městské policie.

„Jednalo se o mladou, přibližně metr dlouhou krajtu,“ přiblížila Hana Šimková ze záchranné stanice Ostrovský Macík, jejíž kolega odchyt provedl.

Na základě výzvy na sociálních sítích se rychle podařilo najít majitelku, která si hada osobně převzala hned v úterý navečer.



„Případ jsme postoupili ke správnímu řízení a dalšímu prošetření,“ sdělil velitel Martínek. Majitelce za únik hada hrozí pokuta až 100 tisíc korun.



Co do činění s jiným hadem, tentokrát zmijí obecnou, měli hned následujícího dne hasiči v Kraslicích. Zatoulala se do jednoho z místních obchodů, kde v regálech s dětským zbožím vyděsila personál.



O pomoc s odchytem požádali pracovníci obchodu kraslické hasiče. „Ti malého hada odchytili a vypustili mimo město do lesa,“ upřesnil Martin Kasal, mluvčí krajských hasičů.