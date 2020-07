Chybí jim festival, tak si knihovníci zahráli na filmové hvězdy z plakátů

Výstava nese název Knihovníci z plakátů aneb Když nemohou filmy do Varů, musí Vary do filmu.



„Byl to nápad Barbory Čihařové z dětského oddělení. Výstava má být připomínkou filmového festivalu, který se letos neuskuteční,“ uvedla mluvčí krajské knihovny Andrea Bocková. V hlavních rolích se podle ní představili téměř všichni pracovníci knihovny. „Nakonec jsme měli i přetlak zájemců a nedostatek plakátů,“ podotkla mluvčí.



Při jejich výběru hrála roli jak jejich podoba, tak náročnost ztvárnění. Přednost dostaly takové plakáty, které nepotřebovaly mnoho rekvizit. Například na plakátu k filmu Krotitelé duchů tak zbraně duchobijců nahrazují obyčejné vysavače. V případě Misery, kde v originále Kathy Bates třímá v ruce palici, pak posloužila řeznická sekera.

Vizuální podobu výstavy měla na starosti Anna Žáčková, studentka Střední průmyslové školy sklářské a keramické a dcera jedné z knihovnic. „Šla jsem do toho s tím, že budu spíš asistovat. Nakonec jsem vše fotila. Byl to největší projekt, na kterém jsem zatím pracovala,“ řekla fotografka. Zabralo jí to dva týdny.

Vedle klasických filmových plakátů se ovšem v sérii objevil i bonusový snímek, který parafrázuje plakát k filmu Ostře sledované vlaky. Slavná „razítkovací“ scéna nese název Ostře sledovaná knihovna. Jméno modelky, která nechala zvěčnit své pozadí, vedení knihovny úzkostlivě tají. „Uvažujeme ale o tom, že z fotky uděláme PF,“ doplnil ředitel knihovny Vratislav Emler.