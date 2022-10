Do práce se můžete i těšit, učí žáky o výběru povolání hospodářská komora

Před prvním skutečným rozhodováním ohledně práce či dalšího studia stojí děti už na základní škole. A přestože vystřelit od boku nějaký ten obor umí každý, často se ukáže, že má o vybraném zaměstnání tak trochu zkreslenou představu.

„Školáci často tuší, čemu by se v budoucnu rádi věnovali. Potíž však je, když se jejich představy o povolání míjejí s realitou. V oblasti kariérového poradenství jsme proto aktivní a intenzivně spolupracujeme s místními firmami, abychom mohli poskytnout širokou nabídku programů pro žáky, pedagogy a školní kariérové poradce,“ říká Lenka Mansfeldová, ředitelka Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Dodává, že správně si vybrat práci je výhra pro zaměstnance i zaměstnavatele. Aby k takové symbióze docházelo co nejčastěji, nabízí komora řadu akcí a programů určených přímo školákům i kariérovým poradcům na školách.

V rámci těchto projektů mohou zájemci nahlédnout do reálného pracovního prostředí firem či besedovat s úspěšnými manažery a podnikateli, kteří v kraji působí. A pro své další vzdělávání si zvolit obor, který je bude opravdu bavit.

Workshopy přímo ve firmách

„Ve spolupráci se středními školami pořádáme také řemeslné workshopy přímo ve firmách. Vytipovaní žáci, kteří mají o obor zájem, mají možnost si danou profesi vyzkoušet. Mohou si vyrobit konkrétní produkt a dozvědět se informace o možné praxi u zaměstnavatele už v průběhu studia na střední škole,“ doplňuje Barbora Volfová, zástupkyně ředitelky hospodářské komory.

Školy iniciativu komory vítají. Jednou z těch, která se zapojuje do většiny projektů, je ZŠ Myslbekova Ostrov. Radek Pícha, tamní kariérový poradce, podle svých slov zaznamenává na projekty kladné reakce žáků i rodičů.

„Například na letošní řemeslné workshopy se už nyní hlásí mnoho zájemců. Je to ideální příležitost podívat se do provozů, kam by se žáci jinak těžko dostávali. Mohou si tak lépe udělat představu, co jednotlivé profese obnášejí a jak vypadá skutečná praxe. Pro žáky devátého ročníku, kteří se rozhodují o volbě povolání, je to opravdu k nezaplacení,“ říká.

Sám se účastní exkurzí, které komora nabízí pro kariérové poradce. „Velkou výhodou je i samotné setkávání s ostatními poradci, kdy si můžeme pohovořit a předat zkušenosti,“ podotýká Radek Pícha, který rovněž vítá besedy s úspěšnými podnikateli a manažery.

Můj život po škole

Podle jeho slov je to další možnost, jak žákům přiblížit svět práce. „Mohou vidět, že když si dobře zvolí, může být pro ně zaměstnání nejen zdrojem obživy, ale i místem, kam se mohou těšit.“ Za výbornou pomůcku považuje také webovou aplikaci Můj život po škole.

Firmou, která se otevřela žákům hledajícím v životě směr, je například ept connector v Habartově.

„Zapojili jsme se, abychom kariérovým poradcům přiblížili naši společnost a specifikovali, co má která pozice za náplň práce. Především jde o naše technické pozice, jako jsou nástrojaři, seřizovači, obráběči. Aby se nebáli je doporučovat a věděli, že naše společnost má velmi moderní výrobu, dbá na čistotu prostředí a vzdělávání zaměstnanců. Nově příchozím nabízíme perspektivu do budoucna, což se jistě hodí i při volbě budoucího studia,“ konstatuje vedoucí personálního oddělení firmy Gabriela Titěrová.

Pro mladé studenty a učně je takový program cennou studnicí vědomostí a zkušeností. „Získal jsem přehled o tom, jak to v takové firmě funguje, jak jsou tu lidé spokojení a jaká tu je atmosféra,“ doplňuje Michal Zetocha, student Integrované střední školy Cheb.