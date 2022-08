Podchod do nových čtvrtí zaplatí Františkovy Lázně z dotace

Rychle rostoucí čtvrť Žírovice a zbytek města tak už příští rok spojí stavba, díky které se lidé dostanou bezpečně nejen do Žírovic, ale i do okolních obcí a k Národní přírodní rezervaci Soos.

„Ze Státního fondu dopravní infrastruktury máme schválený příspěvek 63 milionů korun, což je 85 procent uznatelných nákladů projektu,“ uvedl františkolázeňský starosta Jan Kuchař.

Nový městský podchod povede od křižovatky Žírovické ulice s Mládežnickou a bude směrem na Žírovice prakticky kopírovat stávající cyklostezku a červenou turistickou trasu. Město stavbu chystá už několik let. Práce byly složité zejména z důvodu, že se prakticky jedná o stavbu nového mostu na silnici první třídy. Bylo také nutné vykoupit některé pozemky, kterých se stavba dotkne.

„Podchod bude opravdu podstatnou stavbou, která přispěje k výraznému zvýšení bezpečnosti řidičů, chodců a cyklistů. Měli bychom s ní začít v září a dokončena bude v průběhu příštího roku. Já doufám, že pokud půjde všechno podle plánu, mohli bychom kolaudovat před prázdninami. To by místní obyvatelé, turisté i cyklisté jistě ocenili,“ uvedl starosta s tím, že celkové náklady na vybudování podchodu se pohybují kolem 80 milionů korun.

Podle starosty bude nutné nejprve postavit objízdnou komunikaci, která provoz svede na sousední pozemek, a také připravit další, obslužnou komunikaci pro vlastní stavbu. Obě by měly být do zimy hotové.

„Do vlastní silnice I/21 kopneme teprve příští rok na jaře. Nechceme nechat hlavní tah rozkopaný přes zimu, to by mohlo přinést problémy. Nedovedu si představit, že bychom v zimě udržovali tu objížďku ve sjízdném stavu,“ naznačil starosta.

Nové kruhové objezdy

Státní silnice I/21, která je součástí mezinárodní silniční sítě a rovněž plní funkci obchvatu lázeňského centra, spojuje krajskou dálnici D6 s hraničním přechodem Aš a Vojtanov. Je velmi vytížená. Denně tudy projede více než 15 tisíc aut.

Frekventovaný úsek silnice křižuje rovněž cyklostezka a turistická trasa, silnice navíc odděluje od vlastního města čtvrti Žírovice a Aleje - Zátiší, kde masivně roste nová výstavba.

Není proto výjimkou, že se zejména v létě vedle místních pokoušejí dopravní tepnu přejít celé cyklistické výpravy a mezi vozy kličkují turisté, kteří z Františkových Lázní míří k přírodní rezervaci Soos nebo dál do Skalné a do Německa. Bezpečnosti nepřispívá ani to, že široká a rovná silnice často svádí řidiče k vyšší rychlosti.

Vedle podchodu, který je projektem města, zde plánuje v budoucnu stavět rovněž Ředitelství silnic a dálnic, a to hned dva kruhové objezdy. První by měl přetnout silnici v místě nynější křižovatky u Alejí, druhý vyroste poblíž nového podchodu.

Město chce v přibližně dvoukilometrovém úseku, který ohraničí kruhové objezdy, rovněž dojednat značení sjezdů na okolní pozemky tak, aby zde platil zákaz předjíždění.

„Začali jsme rovněž jednat s projektantem a vlastníky okolních pozemků o tom, že bychom mohli po celé délce toho úseku vybudovat průběžný chodník. Pak by bylo možné silnici označit cedulemi začátek a konec obce a dopravu na této komunikaci významně zpomalit. To je ale otázka řady let a nebude to jednoduché. Nicméně mám za to, že jako nápad do budoucna to není úplně od věci,“ doplnil starosta Kuchař. Podle jeho slov by poté bylo celé území mnohem lépe využitelné, speciálně co se týče bytové výstavby