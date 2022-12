Lesáci a rybáři jsou kvůli zlodějům ve střehu, krádeží stromků ale ubylo

„To už dneska není v módě. Všude ve městě jsou k dostání krásné stromky za pár korun. Do lesa už kvůli tomu lidi ani nejdou,“ řekl jednatel společnosti Lesy města Chebu Josef Kubát. Přesto tu lesníci preventivně stromky stříhají a občas postříkají páchnoucím sprejem.

„Je to takový pach lidského potu, co se dává kolem cest na ohradníky. Smýt to nejde a v místnostech to pěkně smrdí. Občas taky stromky zastřihneme, aby nebyly symetrické. A na vjezdech do lesa máme skrytě rozmístěné fotopasti. Kdyby tam někdo takový přijel, sedáme do auta a jedeme. V tom navíc spolupracujeme s městskou policí. Ale co se týká krádeží vánočních stromů, to ani nestojí za řeč. Ani vloni, co si pamatuji, jsme s tím neměli problém. Možná se víc krade na plantážích, kde se vánoční stromky přímo pěstují,“ zamyslel se Radek Kouba, který má část městských lesů na starosti.

Ale ani ve specializovaných školkách zvýšené nájezdy zlodějů nepociťují. „Občas se stane, že nám někdo nějaký stromek uřízne, ale že by to bylo nějak masově, to ne,“ potvrdil Přemysl Němec, výrobní ředitel společnosti Lesoškolky, která má jedno ze středisek nedaleko Františkových Lázní.

Vojenské lesy a statky na západě Čech obhospodařují lesy ve vojenském prostoru Doupov na Karlovarsku a v Chráněné krajinné oblasti Brdy.

„Na Doupově se stále cvičí. Kdyby se tam pohyboval někdo, kdo tam nemá co dělat, je hned podezřelý,“ řekl Jan Sotona z Vojenských lesů a statků. Protože i případní zloději si většinou vyhodnocují rizika, vojenské prostory pro ně i kvůli tomu patří k nejrizikovějším místům rychlého odhalení a dopadení. Navíc pro vjezd do území musí mít každé auto povolení.

Rybáři musejí kapry hlídat

V souvislosti s Vánoci mívají potíže se zloději i rybáři. Předseda českého rybářského svazu pro západní Čechy Jan Štípek potvrdil, že rybáři si kapry a další ryby určené pro předvánoční prodej hlídají od vylovení z rybníků v sádkách.

Tenatová síť Tenatování je metoda rybolovu, která využívá tenatové sítě: svislé panely síťoviny, které visí na vlasci s pravidelně rozmístěnými plováky, které drží vlasec na hladině vody. Zdroj: Wikipedia

„Ty jsou osvětlené, bývají tam nainstalované kamerové systémy, jsou i další způsoby ochrany. Výlovy rybníků už skončily a teď do nich natéká voda. Pokud v nich jsou nějaké ryby, ty jsou už tou vodou chráněné,“ řekl Štípek.

Rybářský technik Západočeského územního svazu Petr Dimitrov uvedl, že místní organizace rybářů řeší v celých západních Čechách stále častěji případy pytláctví. „Všude, kde mají chovné rybníky, a poblíž jsou ubytovny s cizinci, jsou problémy. Tenatové sítě jsme měli v chovném rybníku na Plzeňsku, objevují se i v revírech. Na vodním díle Jesenice u Chebu se tenatových sítí v letošním roce vytáhlo už několik,“ konstatoval.

Jednatel rybářství Mariánské Lázně Zdeněk Mašek připustil, že se jim z chovných rybníků ryby ztrácejí. S masivnějšími krádežemi se ale zatím nesetkal.

„Lovení do tenatových sítí? To jsme nezaznamenali. Větší starost nám dělají kormoráni. To je téměř neřešitelný problém. Tluče se tu navzájem zákon o myslivosti a zákon o ochraně přírody, je to o byrokracii a papírování,“ dodal Zdeněk Mašek.