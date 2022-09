K nerozeznání od originálu. Cheb vystaví repliky korunovačních klenotů

„Prohlídku bylo možné předem zarezervovat na webových stránkách. Bohužel, kapacita už byla naplněna. Klenoty ale bude možné vidět i bez rezervace, jen je třeba počítat s chvilkou čekání. Výstava bude přístupná od 9 do 19 hodin,“ uvedla mluvčí města Simona Liptáková.

Repliky, které jsou k vidění v Chebu, jsou věrnými kopiemi korunovačních klenotů. Na rozdíl od originálů jsou ale vytvořeny z pozlaceného stříbra a namísto drahokamů je zdobí sklo.

„Vznikly v 60. letech minulého století a měly reprezentovat Československo na světové výstavě v Montrealu. Práce na jejich výrobě se zhostili výtvarníci, šperkaři, brusiči kamenů a zlatníci, kteří tehdy vyučovali na uměleckoprůmyslové škole v Turnově,“ uvedla Markéta Šedivá, zástupkyně kastelána Chebského hradu.

Doplnila, že vedle zkušených odborníků dostal tehdy důvěru i jeden z žáků, pozdější brusič drahokamů Zdeněk Haken.

„Byla to dobrá volba. Vytvořil dokonalé kopie drahokamů. Dokonce napodobil i nedokonalosti přírodních kamenů, různé prasklinky, vrypy, závrty a strukturální chyby. Barva i tvar kamenů plně odpovídají skutečnosti. Takto drahokamy zasazené do originální koruny vypadají,“ konstatovala Markéta Šedivá s tím, že kdyby tyto repliky a originály ležely vedle sebe, málokdo by je dokázal rozeznat.

Vysvětlila také, že ve 14. století se kameny nebrousily, pouze leštily a zůstávaly v surové podobě. „O to byla práce na replikách těžší. Tehdy nebyly žádné 3D scannery, všechny rozměry se musely do prostoru přenášet ručně,“ řekla.

V Chebu je možné vidět kopii Svatováclavské koruny, kterou zdobí napodobeniny rubínů, safírů, smaragdů a perel. Originál se může pyšnit tím, že jeho drahokamy patří k největším na světě. Vedle koruny je součástí výstavy rovněž replika jablka a žezla. Tyto vladařské insignie však pocházejí z mladší doby.

„Byly zhotoveny augšpurským zlatníkem Hansem Hellerem, a přestože je od gotické koruny dělí dvě století, velmi nenásilně a umně ji doplňují,“ dodala Šedivá.