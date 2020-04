Pandemie koronaviru odložila rozhodnutí o zápisu lázní do UNESCO

„Je jisté, že 44. zasedání Výboru pro světové dědictví se neuskuteční v původně plánovaném termínu a místě, to jest od 29. června do 9. července 2020 v Číně, ale že bude odloženo,“ potvrdil Michal Urban, předseda mezinárodní pracovní skupiny. Žádný nový termín podle něj zatím oznámený není. Stejně tak není známé, kdy by se jednání mělo odehrát. Ostatní termíny ale platí.



„To znamená, že v druhé polovině května bychom měli obdržet konečné stanovisko odborné organizace ICOMOS, jestli zápis Great Spas of Europe na Seznam světového dědictví doporučí, nebo ne,“ doplnil Michal Urban.

Jedná se podle něj v tuto chvíli o zásadní termín, protože od něj se bude odvíjet vše další. „Pokud bude verdikt ICOMOS pozitivní, což doufáme, bude nejtěžší překážka za námi. Bylo by samozřejmě lepší, aby přední evropské lázně byly prohlášeny památkou světového dědictví už v červenci, ale bude-li tomu až na podzim nebo i později, bude to stále skvělá zpráva,“ doplnil Michal Urban.

O tom, že se zasedání výboru odkládá, věděli starostové zdejšího lázeňského trojúhelníků již před několika týdny. Informace ale byly tehdy spíše neoficiální. Věří ale, že nakonec vše dobře dopadne. „Bohužel zástupcům ICOMOS do hlavy nevidím. Je pravda, že v naprosté většině případů to, co ICOMOS doporučí ke schválení valné hromadě UNESCO, tak také potom schvaluje. Čekáme teď na jejich vyjádření,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.

Variant, které může ICOMOS navrhnout, je podle něj několik. Od těch úplně nejlepších, až po černé scénáře. „Nemáme žádnou indicii, že bychom se pohybovali v té horší polovině co se týče škály doporučení,“ uvedl Martin Kalina.

Optimistou je podle svých slov také starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. Společně s kolegy spolupracovali s jedním z pracovníků ICOMOS, který ovšem nemohl být v kontrolním týmu. „Je přesvědčený, že nominace je jednou z nejlepších, jakou viděl, a dostaneme se nad 75 procent, která potřebujeme na přímé projednání pro zasedání,“ prozradil starosta.

Kromě západočeského lázeňského trojúhelníku po zápisu do UNESCO touží také Baden-Baden, Bad Ems a Bad Kissingen v Německu, Spa v Belgii, Vichy ve Francii, Montecatini Terme v Itálii, Baden u Vídně v Rakousku a City of Bath v Anglii.