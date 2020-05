Opatření končí, autobusy i vlaky vyjedou podle běžných jízdních řádů

Cestující se tak mohou postupně začít řídit běžnými jízdními řády. Několik týdnů pro ně platila omezení v souvislosti se šířením koronaviru. Uvolnění čeká nejprve železnici. K téměř původnímu rozsahu se vlaky vrátí na základě objednávky kraje z pátku na sobotu.



„Regionální železniční doprava se spustí v plném režimu kromě přeshraničních spojů 15. května o půlnoci. To znamená, že začnou jezdit vlaky podle jízdního řádu tak, jak tomu bylo před začátkem nouzového stavu,“ informoval krajský náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Doposud byly železniční spoje v regionu zredukované o devatenáct procent. Kdy budou smět lidé vlakem až do sousedního Německa, zatím není jasné. „Samozřejmě situace v Německu je jiná než u nás a nepředpokládáme, že bude regionální doprava spuštěná v tom samém termínu,“ doplnil náměstek.

Záležet podle něj bude na tom, jak rozhodne vláda. Omezení se tak bude i nadále týkat čtyř úseků. „Do odvolání nepojedou přeshraniční spoje na tratích 142 v úseku Potůčky - Johanngeorgenstadt, 147 v úseku Plesná - Zwickau, 148 v úseku Aš - Hof a 179 v úseku Cheb -Marktredwitz,“ vyjmenovala Gabriela Novotná, regionální mluvčí Českých drah.

Znovu vyjedou školní autobusy

Autobusy v kraji se k normální režimu vrátí od konce příštího týdne. „Autobusová doprava bude obnovená současně s nástupem žáků a studentů do škol, aby se všichni dostali tam, kam potřebují,“ uvedl Martin Hurajčík.

Podle něj zřejmě nebude veřejnou dopravu využívat tolik lidí jako před vyhlášením nouzového stavu. Lze tedy předpokládat, že bude i snazší vytvořit si odstup od ostatních cestujících.

Na obnovení školních spojů je připravený také karlovarský dopravní podnik. Tamní městská hromadná doprava se k běžnému režimu vrátila už 4. května, právě až na tyto autobusy. „Pracujeme s datem 25. května. Jakmile se otevření škol ohlásí, školní spoje spustíme,“ řekl ředitel karlovarského dopravního podniku Lukáš Siřínek.

Od soboty se po Karlovarském kraji opět rozjedou tradiční cyklobusy. Jejich provoz již osmnáctým rokem zajišťuje společnost Autobusy Karlovy Vary, a to v rámci systému CykloEgrensis. V provozu letos budou do 28. září.

Cyklobusy přitom nenabízejí jízdu jen milovníkům cyklistiky. Jejich služeb mohou využít také turisté, rodiny s dětmi či další cestující. Na provoz cyklodopravy přispívá kromě dalších partnerů také Karlovarský kraj.

„Společnost Autobusy Karlovy Vary jako jediná provozuje ucelený systém přepravy cyklistů a jízdních kol v našem regionu, a to už od roku 2003. Obliba tohoto druhu dopravy rok od roku stoupá. Jen loni od května do září cyklobusy přepravily téměř devět tisíc osob. To je také jedním z důvodů, proč jsme se opět rozhodli podpořit žádost dopravce o individuální dotaci, a to částkou až do výše 200 tisíc korun při předpokládaném dopravním výkonu 25 048 kilometrů. Dotaci však musí ještě odsouhlasit krajské zastupitelstvo,“ uvedl krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.

Cyklobusy je možné využít na pěti základních trasách. Červená označuje trasu Cyklostezkou Ohře do Krušných hor a jako bonus se lidé dostanou zdarma až na Klínovec. Modrá patří trase Mezi Střelou a Vladařem, po oranžové se jezdí na Chebsku a Vogtlandskem do přírodního parku Přebuz, žlutá cyklisty vede Porolavím k Blatenskému příkopu a azurová značí trasu Lázeňskou. Cestující také mohou využít včasné zarezervování svého místa díky systému AMSbus.

Cyklokarta ušetří peníze

Dopravce rovněž nabízí možnost zakoupení cyklokarty s neomezeným počtem jízd za zvýhodněnou cenu 699 korun, její držitel navíc získá slevy ve vybraných restauracích.

„Provoz zahajujeme po zvážení všech okolností daných současným stavem a věříme, že i letos bude úspěšný a cyklobusy využijí i noví návštěvníci Karlovarského kraje, kteří místo dovolené v zahraničí budou objevovat krásné prostředí a přírodu našeho regionu s množstvím značených cyklotras a cyklostezek. I letos mohou děti, studenti a senioři využít 75procentní slevu na jízdném a po týdnech doma vyrazit do přírody za výhodných podmínek,“ doplnil Zdeněk Suchan, výkonný ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary.

Připomněl, že i letos se bude v rámci cyklodopravy soutěžit o jízdní kolo od partnera projektu Cyklocentra bratří Vondráčků.