Cheb začal kvůli pandemii šetřit, odsouvá stavby stezek i opravy ulic

„Vzhledem k avizované situaci ve státu není jisté, zda k nám dorazí peníze z rozpočtového určení daní v předpokládané výši. Nevíme, zda stát bude peníze posílat obcím podle předpokladů, nebo dojde k razantnímu omezování. To pro městský rozpočet cítím z hlediska příjmů jako nejvíc ohrožující,“ vyjádřil obavy chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Město navíc už nyní ví, že pro letošní rok přijde o přibližně 25 milionů korun. Tolik totiž bude stát městskou pokladnu balíček úlev a opatření, kterými chce Cheb pomoci lidem i podnikatelům zvládnout koronavirovou krizi. Jedná se například o prominutí poplatku za odpad nebo slevy na nájemném z městských nebytových prostor.

Aby případný výpadek příjmů Chebské nepřekvapil, začala radnice už nyní škrtat ve výdajích a některé akce chce začít až příští rok. Již probíhajících projektů se ale omezení nedotknou.

„Zásadní dopad to mít nebude, protože jsme se při sestavování rozpočtu drželi ohledně příjmů při zemi. Příjmy města z hlediska rozpočtového určení daní jsme rovnou naplánovali asi o 60 milionů nižší, než se předpokládalo. Možná to byla opatrnost, nevím, ale každopádně to znamená, že díky tomu momentálně máme k dispozici jakýsi finanční polštář. Kdybychom od státu dostali méně, máme rezervu a do rozpočtu sahat nemusíme,“ vysvětlil Plevný.

Podle jeho slov tedy v tuto chvíli není třeba výdaje nijak drasticky omezovat. „Abychom však předpokládaný pokles příjmů vyrovnali, přesuneme některé plánované investiční akce na rok následující. Předběžně mohu říct, že se jedná asi o osm akcí za přibližně 30 milionů korun. Většina z nich měla začít v druhé polovině letošního roku,“ upřesnil Plevný.

Počkat musejí cyklostezky i rekonstrukce ulice

V letošním roce se tak nezačne budovat třeba nová silnice přes cyklostezku na Waldsassen. „Tady už je hotový tubus, kterým vede vlastní cyklostezka. My jsme měli letos dělat novou silnici, jež by vedla po vrcholu tubusu. Odstranilo by se tak nebezpečné a nepřehledné křížení cyklostezky a silnice vedoucí z jihovýchodního obchvatu do Podhradu. Místní lokalitu znají jako křižovatku U Kočího. Jakmile bude hotovo, cyklisté a automobily se vůbec nebudou potkávat,“ popsal Plevný.

Podle jeho slov měl projekt začít na podzim, zkomplikovaly jej však ještě i technické problémy. Město se musí nejprve dohodnout s majitelem pozemku, jehož se stavba dotýká. „Kvůli tomu bychom tu stavbu stejně asi letos nestihli. Je třeba problém dořešit, takže 10 milionů na vlastní stavbu přesouváme na příští rok.“

Podobně chce radnice odsunout stavbu cyklostezky mezi Americkým mostem a sídlištěm Zlatý vrch. Akce za přibližně 9 milionů korun, jež byla plánovaná na dva roky, měla zahájit na podzim. Kvůli koronaviru ji však město letos jen připraví a vysoutěží zhotovitele. Vlastní stavba začne v roce 2021. Podobně se bude postupovat v případě plánované rekonstrukce Havlíčkovy ulice.