Lázeňská města jsou liduprázdná, do návštěvnosti se promítl koronavirus

V Karlovarském kraji se během prvního čtvrtletí ubytovalo celkem 209 150 hostů. Meziročně je to o 9,6 procenta méně. Domácích návštěvníků ubylo 7,5 procenta, zahraničních pak 10,8 procenta.

Statistici také upozornili, že snížení bylo třetí nejvyšší v celé republice. Zároveň byl region čtvrtým nejnavštěvovanějším krajem.

„Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních činil v Karlovarském kraji v prvním čtvrtletí roku 2020 celkem 972 223 nocí. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2019 došlo k poklesu o 12,3 procenta. Počet přenocování domácích hostů se také snížil o 6,4 procenta, hosté ze zahraničí trávili v hromadných ubytovacích zařízeních v našem kraji dokonce o 15,1 procenta méně nocí než ve stejném období minulého roku,“ uvedli statistici.

Ředitel karlovarského infocentra Josef Dlohoš upozornil, že data o návštěvnosti regionu se týkají ledna až března, přičemž opatření platila zhruba od poloviny posledně zmíněného měsíce. „Propad tedy ještě není tak tristní. Za druhý kvartál bude ještě výraznější,“ uvedl.

Karlovým Varům nyní podle Josefa Dlohoše nezbývá nic jiného, než se obrátit na domácí cestovní ruch a české klienty a hosty.

„Hranice budou ještě nějakou dobu zavřené. Doufáme, že se toto opatření rozvolní během prázdnin, i tak čekáme, že skepse mezi turisty, a to jak zahraničními, tak domácími, bude veliká a tato sezona bude opravu velice poznamenaná koronavirem,“ naznačil ředitel.

Infocentrum má podle něj informace, že v současné chvíli se podle průzkumů více než polovina lidí obává kamkoli vycestovat, a to i v České republice. Dovolenou, ani tu letní, vůbec neřeší.

Výhled na léto: přeplněné hory a prázdná města

„Pak je druhá skupina, která se nebojí, a ta už zabookovala tradiční turistická místa, jako jsou české hory. Šumava už je na prázdniny skoro beznadějně vyprodaná a zdejší přírodní turistické dominanty budou zřejmě velmi vyhledávané. Méně už Praha, Karlovy Vary, Český Krumlov, Kutná Hora a tak dále,“ doplnil Jiří Dlohoš.

Paradoxně by se tak podle něj mohlo stát, že hory budou v létě přeplněné, zatímco města prázdná.

Starosta Mariánských Lázních Martin Kalina se domnívá, že se statistikou návštěvnosti za první čtvrtletí pohnulo opravdu jen posledních 14 dní v březnu, kdy se města vylidnila.

„Je potřeba počítat s tím, že co se týče statistiky minimálně za druhý kvartál, to znamená duben, květen, červen, tam bude pokles v řádech desítek procent,“ řekl.

Doplnil přitom, že se sice do Mariánských i Františkových Lázní pomalu začínají přesouvat lázeňští pacienti, i tak je zatím většina ubytovacích zařízení zavřená a čísla budou o dost horší.

Během druhé vlny uvolňování by měly některé hotely či sanatoria začít v západočeských lázních obnovovat provoz. V Karlových Varech to bude podle Jiřího Dlohoše asi 80 procent, v Mariánských Lázních to podle vedoucí tamního infocentra Barbory Tintěrové bude 60 procent zařízení.

Návštěvníky v regionu od začátku tohoto týdne už vítají některé památky či turistické cíle, další se budou postupně přidávat. Každoroční nárůst zájmu doposud pociťovaly například přístupné hornické památky. Lidé v současné době mohou navštívit důl Jeroným u Rovné a Štolu č. 1 v Jáchymově, o které se stará sokolovské muzeum.

V Česku ubylo 22 procent hostů V celém Česku se v prvním čtvrtletí celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 22,2 procenta a počet přenocování poklesl o 16,7 procenta.

o 22,2 procenta a počet přenocování poklesl o 16,7 procenta. Vezmeme-li v potaz pouze březnové výsledky , tak v tomto měsíci se celkový počet ubytovaných ve všech sledovaných zařízeních meziročně snížil o 66,8 procenta a počet přenocování poklesl o 56,6 procenta.

, tak v tomto měsíci se celkový počet ubytovaných ve všech sledovaných zařízeních meziročně snížil o 66,8 procenta a počet přenocování poklesl o 56,6 procenta. I když Karlovarský kraj zaznamenal v prvním čtvrtletí pokles, ve srovnání s ostatními kraji utrpěl kraj nejmenší úbytek hostů. Nejhůře na tom byl Jihočeský kraj, kde ubylo meziročně téměř 30 procent hostů.

„Myslím, že tuto sezonu rekordy v návštěvnosti asi padat nebudou,“ konstatoval ředitel Muzea Sokolov Michael Rund.

Tradičními zájemci o exkurze v květnu a červnu jsou štoly, které většinou otevřené ještě nejsou. Navíc návštěvnické skupiny musejí být menší, než bývaly.

„Jak to bude s turistickým ruchem, je nyní velká neznámá. Je otázkou, zda se neotevřou hranice, a tím poklesne návštěvnost v tuzemsku. Anebo zda lidé nemají existenční starosti a namísto plánování výletů nebojují o přežití,“ upozornil Michael Rund.

Podle statistik patřili k nejčastějším zahraničním návštěvníkům v prvním čtvrtletí hosté ze sousedního Německa a také z Ruska. K dalším častým turistům se řadili hosté z Tchaj-wanu, kteří se ale v regionu příliš nezdržují a tráví v něm průměrně přibližně dva dny. Oproti tomu návštěvníci z Ruska jsou v něm nejdéle, a to 9,4 dne.