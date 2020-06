Do školních lavic se v Karlovarském kraji vrací asi jen třetina žáků

Některé školy s ohledem na program nabitý přijímacími zkouškami či maturitami plánují studentům nabídnout výuku i možnost individuálních konzultací, jinde chtějí výuku obnovit v širším rozsahu až po maturitách.



„U nás je to komplikované, protože jsme velká škola a navíc máme učební obory se specifickými nároky na závěrečné zkoušky. Přesto se s tím musíme popasovat. S návratem žáků jsme počítali, na výuku jsme se připravovali. Začínáme v úterý 9. června, protože v pondělí jsme tu měli přijímací zkoušky,“ uvedl ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově Pavel Janus.

Ten se pozastavil nad tím, že rozhodnutí o uvolnění výuky zasáhlo právě do období přijímacích řízení a maturitních zkoušek. Nejásá ani nad metodikou ministerstva školství, které doporučuje konzultace formou třídnických hodin.

„Je divné něco rozvolňovat a přitom povolit přijímačky i s těmi parametry, které ministerstvo podle mého dost nešťastně nastavuje. Zároveň si neodvedu představit, že například tělocvikář jako třídní učitel třetího ročníku střední školy bude s dětmi celý měsíc zavřený ve třídě. Do tělocvičny nesmí, aby se žáci k sobě náhodou nepřiblížili. Co s nimi bude ten měsíc dělat? My jsme konzultace formou třídnických hodin pojali po svém a žáci budou docházet do výuky s určitými parametry zabezpečení podle dosavadního rozvrhu. Aby to k něčemu bylo,“ nastínil ředitel Janus.

Pro každý ročník jeden den v týdnu

Podle jeho slov by do školy měla přijít třetina, možná až polovina žáků. Podobně to vidí i jinde.

Podle ředitelky Základní školy Truhlářská v Karlových Varech Hany Janischové má zájem o návrat do lavic přibližně polovina studentů druhého stupně. Žáci se hlásí ke studijním skupinám přes informační systém Edupage.

„Pro každý ročník je určen jeden den v týdnu ke konzultacím v hlavních předmětech. Skupiny žáků budou postaveny dle zájmu, a to do maximálního možného počtu 15 žáků na jednu skupinu,“ řekla Janischová. Největší zájem o konzultace je u německého jazyka, fyziky a chemie. Konzultační hodiny budou podle ředitelky sloužit jako podpora distančního vzdělávání, v němž bude základní škola pokračovat.

Naproti tomu se například na chebském gymnáziu s ohledem na přijímací zkoušky a probíhající maturity rozhodli, že možnost výuky ve speciálním režimu obnoví až od pondělí 22. června.

„Tento den je také plánováno uzavření závěrečné klasifikace a zápis známek za druhé pololetí letošního školního roku. Závěrečná pedagogická rada se uskuteční ve středu 24. června, s žáky se osobně uvidíme a rozloučíme se při předání závěrečného vysvědčení v úterý 30. června. Přesný harmonogram v předstihu zveřejníme,“ uvedl ředitel Gymnázia Cheb Jaroslav Kočvara ve svém dopise rodičům.

Doplnil, že o vypsaných konzultacích a nabídce dalších aktivit budou žáci i jejich zákonní zástupci informováni prostřednictvím individuální nabídky jednotlivých vyučujících ve školním informačním systému Bakaláři.