Lázně ruší zahájení sezony, v ohrožení je i karlovarský filmový festival

Zatím stále není jasné, zda se filmový festival (MFF) uskuteční na začátku července, nebo ne.



„Veškeré informace ohledně konání letošního ročníku MFF Karlovy Vary zveřejníme 28. dubna, kdy byla plánována naše první tisková konference. Do té doby zatím nebudeme průběžné informace poskytovat,“ uvedla mluvčí přehlídky Uljana Donátová.

Podle zástupců Karlových Varů by bylo zrušení letošního ročníku přehlídky více než nemilé. „Karlovarský filmový festival je bezpochyby pro Karlovy Vary nejdůležitější kulturní a společenskou akcí roku. Je součástí značky Karlových Varů, zajišťuje městu jedinečnou publicitu a nezanedbatelný ekonomický přínos. Z tohoto pohledu by měla být varianta zrušení ročníku až ta úplně katastrofická, poslední,“ uvedl bývalý primátor a zastupitel Petr Kulhánek.

Jestliže to podle něj bude možné, má smysl přesunout letošní 55. ročník na pozdější termín.

Zrušené nebo přesunuté akce Cheb

oslavy osvobození

festival FIJO - zatím není o akci rozhodnuto Františkovy Lázně

oslavy osvobození

otevření štoly pod sopkou Komorní hůrka pro veřejnost Mariánské Lázně

oslavy osvobození

festival Jazzové Lázně

Kapsa plná pohádek

Mezinárodní golfový turnaj 115 Anniversary Tournament v Royal Golf Club

Pálení čarodějnic na Krakonoši Karlovy Vary

Divadelní studio D3 ruší plánovanou premiéru inscenace Muž sedmi sester a přesouvá ji do další divadelní sezony

půlmaraton přesunut na září

Mattoni Grand Drink Sokolov

Bahňák Nová Role

festival Rock in Roll

„Jeho uskutečnění v mimořádném termínu může dodat festivalu punc výjimečnosti, zároveň to bude i jasný signál, že se v Karlových Varech život nezastavil a všichni se snaží o návrat co nejblíže k normálnímu fungování,“ řekl. Doplnil také, že by to viděl jako ideální pozvánku k návštěvě města a součást tolik potřebného restartu – jak společenského života, tak lokální ekonomiky.

Předseda zastupitelského klubu Pirátů Jindřich Čermák označil filmový svátek za klíčovou událost karlovarského kalendáře. „I když má k němu řada obyvatel velmi vlažný vztah, je pro celou řadu našich podnikatelů důležitou vzpruhou jejich ročních rozpočtů,“ uvedl.

Domnívá se, že letošní festival nebude ve standardním formátu a čekají jej omezení jako jiné kulturní a společenské akce. „Pokud by se nekonal vůbec, byl by to další hřebíček do rakve života v Karlových Varech. A ta už je nyní pořádně přitlučená,“ komentoval.

Opatření proti šíření koronaviru letos zhatily také slavnostní zahájení lázeňských sezon. Karlovy Vary nejprve přesunuly tradiční akci z prvního květnového víkendu na konec měsíce. Vedení města ale nakonec rozhodlo, že oslavy, na které přijížděly tisícovky lidí, zruší.

„Už dnes je jisté, že slavnost takových rozměrů, jako bývá tradiční zahájení karlovarské lázeňské sezony, nebude možná ani v původně zamýšleném náhradním termínu, tedy poslední víkend v květnu,“ uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

Zástupci Karlových Varů se domnívají, že zahajovat sezonu o prázdninách nebo na podzim nedává smysl. Věří, že se lázeňské město dočká těchto oslav příští rok.

Ještě letos by ale mohly Karlovy Vary předat čestná ocenění, která jsou vždy součástí oslav. „Pro letošek uvažujeme o tom, že Cenu města a čestná občanství předáme, až epidemiologická situace dovolí konání větších akcí,“ informoval mluvčí radnice Jan Kopál.

Podobné potíže zažívají i další lázeňská města

Kromě Karlových Varů už ohlásily zrušeních květnových oslav nových sezon také například Jáchymov, Mariánské i Františkovy Lázně.

„I pokud bychom otevřeli sezonu namísto v květnu až začátkem července, není jisté, že by zde už byli lázeňští hosté. Proto jsme se nakonec rozhodli slavnostní akci zrušit. Možná to lidem vynahradíme na podzim, ale i tady je zatím vše ve fázi úvah,“ řekl Arnošt Němec, ředitel Městského kulturního střediska Františkovy Lázně.

Návštěvníci se musejí v nadcházejících týdnech a měsících rozloučit třeba také s Oslavami osvobození či extrémním překážkovým závodem Bahňák v Sokolově.

Na říjen je přesunutý karlovarský půlmaraton a některé další události jsou s otazníkem. Třeba populární festival Rock iNRoll v Nové Roli podle organizátorů vyčkává a zvažuje několik možností jako přesun na rok 2021, variantu několika menších letních akcí, festivalu v menším měřítku či zimní akce v kulturním domě v Nové Roli.