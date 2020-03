Starosta Chodova vyhlásil soutěž o nejhezčí roušku, sám ji má s kočičkou

Politici chtějí jít sami příkladem a své fotky s rouškami uveřejňují na sociálních sítích. Protože je těchto ochranných pomůcek v republice nedostatek, zpravidla jde o ruční výrobu.



„Snažíme se a daří se nám postupně dobavit všechny klíčové posty jako jsou hasiči, policie, lékárny. Chceme roušky dostat do obchodů a všude tam, kde lidem poskytujeme nějaké služby, abychom je udrželi co nejdéle v chodu,“ řekl Patrik Pizinger.

Zástupce radnice tamní policie opakovaně upozorňuje, že spousta obyvatel ignoruje veškerá opatření a chodí s rodinami nakupovat do obchodů bez ochranných prostředků.

Miroslav Balatka (Facebook) ..to nejmenší, co můžeme pro sebe a své okolí udělat, je nosit roušku. Chrání před šířením viru hlavně naše okolí a trochu i nás samotné. Roušky sice nikde nejsou, je ale možné si je poměrně jednoduše vyrobit. Já šít neumím, ale děkuji moc Soňa Pisárová za tuto krásnou bílou a Jaromíra Fajtová za krásnou modrou kytičkovanou, kterou mám v zásobě na svátečnější chvíle a taky by nebyla na profilové fotce dobře vidět - což je v tuto chvíli hlavní.

„Ze států, kde už se podařilo nákazu koronavirem zkrotit, zaznívá, že nošení roušky dokázalo pomoci. Ona to nevyřeší, ale jde o základní pomoc a je to to nejmenší, co můžeme udělat. Tedy ochránit své okolí a sebe,“ podotkl Patrik Pizinger.

Zároveň upozornil, že nošení roušky doporučují i hygienici, vláda či ministerstvo vnitra, jejichž zástupci vycházejí z informací odborníků. Proč někteří obyvatelé města v ulicích roušky nenosí, nedokáže starosta odhadnout.

„Lámeme si nad tím hlavu. Jedním z momentů může být i lidský stud. Je možné, že se rouška stane součástí našeho života minimálně na několik týdnů, a není za co se stydět. Sám mám roušku s kočičkou,“ poukázal Patrik Pizinger. Ostatní vyzval, aby si i oni udělali trochu legraci. „Když už je život takhle složitý, zpříjemněme si ho alespoň tím, že budeme nosit legrační roušku,“ řekl.

Na ruční výrobu roušek upozornil na sociální síti také senátor za Sokolovsko Miroslav Balatka. Darem získal hned dvě. Jednu bílou, druhou modrou kytičkovanou. Tu má v zásobě na svátečnější chvíle.

Ze starostů se s roušku na sociálních sítích objevuje i Martin Kalina z Mariánských Lázní. K fotografii napsal, že není vhodný čas hrát si na hrdinu. Starostovi Chebu Antonínu Jalovcovi kostkovanou roušku z fotografie ušila manželka a dcery.

„Na veřejnosti už roušku nosím a doporučuji to i ostatním. Vidím ale velký rozdíl mezi účinností správně ušité roušky z kvalitního materiálu a provizoriem v podobě nějaké šály před ústy. Byť jistě lepší něco než vůbec nic. Chraňme sebe i své okolí, nyní je zlomová doba, rozhoduje se, jaký charakter epidemie v ČR nabere,“ vzkázal.

Antonín Jalovec (Facebook) V jedné internetové diskusi ze mě udělali nepřítele roušek. Nic takového si nemyslím, na veřejnosti už roušku nosím a doporučuji to i ostatním. (Děkuji manželce a dcerám za výrobu.) Vidím ale velký rozdíl mezi účinností správně ušité roušky z kvalitního materiálu a provizoriem v podobě nějaké šály před ústy. Byť jistě lepší něco než vůbec nic.



K výzvě, aby lidé roušky opravdu používali, se připojila také místostarostka Nejdku Pavlína Schwarzová. „Prý každá, byť sebemenší ochrana, je lepší, než nic,“ uvedla. Roušku, s níž se vyfotila, jí vyrobila švagrová, sama dnes bude vyrábět další se svou maminkou.

Karlovarskému zastupiteli Jindřichovi Čermákovi zase roušku ušila sestra.„Bezpečností opatření nejsou příjemná, ale pokud se k sobě budeme navzájem chovat ohleduplně, věřím, že to nejhorší rychle přejde. A protože nemůžeme být jen zavření doma, tak je při nezbytném pohybu venku důležité chránit zejména ostatní,“ řekl.

Dodal, že i když sám necítí zdravotní obtíže, nemůže si být stoprocentně jistý, zda nemoc nepřenáší. Proto je podle něj nošení roušky to nejednoduší, co může každý udělat. „Stačí k tomu obyčejné bavlněné tričko. Už taková jednoduchá rouška velmi výrazně snižuje riziko přenášení nákazy. Chování je vlastně velmi prosté - pokud musíte ven, přes nos a ústa roušku, hadr, šálu. Veřejně činné osoby by měly zásadně jít příkladem,“ uvedl.