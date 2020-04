Odpočiňte si v lázních, pohlídáme vám děti, budou lákat Vary turisty

„Vzhledem k tomu, že lázeňství nenastartujeme tak rychle, budeme jako první cílit na podporu cestovního ruchu,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Město se podle ní zaměří na lidi, kteří jezdí do Karlových Varů za odpočinkem, a to buďto na krátkodobé pobyty, nebo ty dlouhodobé, například během prázdnin. „Budeme cílit na to, že chceme dostat lidi ven,“ řekla. Doteď se podle ní starali o své děti, byli zavření doma a rádi by si od svých ratolestí v největších českých lázních odpočinuli.



„Nabídneme jim programy, do kterých by mohli své děti umístit, a my se o ně v Karlových Varech postaráme od pondělí do pátku. Rodiče si budou moci užít možná právě wellness nebo spa, které máme v Karlových Varech jedinečné,“ doplnila primátorka.

Očekává, že cílovou skupinou by nemusely být pouze rodiny s dětmi, ale třeba také páry, které vyrazí do Karlových Varů například za přírodou a takzvaným aktivním odpočinkem.

Zástupci města také nechtějí přijít o lázeňství v tradiční podobě, na které opatření proti koronaviru tvrdě dopadla. Než se všechna opatření rozvolní a otevřou se hranice, chtějí se Karlovy Vary zaměřit na české klienty. Podle primátorky může současná situace trvat i do příští lázeňské sezony.

„Chtěli bychom vyvinout tlak na to, aby VZP navýšila kapacity, které má v nestátních zdravotnických zařízeních, to znamená sanatoriích a podobně. Chtěli bychom, aby se zvýšily platby za pojištěnce a český klient mohl přijet do lázní,“ uvedla Andrea Pfeffer Ferklová.

Bývalý primátor a opoziční zastupitel Petr Kulhánek (KOA) uvedl, že by v oblastech lázeňství a cestovního ruchu uvítal konkrétní a rychlé kroky. „Tady čas pracuje proti nám,“ uvedl. Podle něj by měla kampaň odstartovat co nejrychleji. Nejlépe během týdne či deseti dní.

V Karlových Varech vznikla pracovní skupina, která se podporou těchto oblastí má zabývat a v krátké době připravit balíček nutných opatření.

O podporu lázeňství a cestovního ruchu se snaží i vedení Karlovarského kraje. Tento týden bude mít videokonference s několika ministry, s nimiž chce o tématech mluvit.