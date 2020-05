Plány Karlovarského kraje zachraňuje i půl miliardy korun z jeho úspor

Na pomoc s ekonomickými dopady koronaviru má jít více než polovina přebytku hospodaření z loňského roku. Z celkem 717 uspořených milionů poslali již dříve zastupitelé 100 milionů na opravy silnic druhých a třetích tříd, 500 milionů v pondělí odklepli kvůli vyrovnání propadu příjmů. Ty by měly být nižší zřejmě i v příštím roce.



„Daňové příjmy se za duben a květen v žádném případě netvoří tak, jak jsme předpokládali. V dubnu byl propad osm milionů, za květen už je to minus 87 milionů,“ řekla hejtmanova náměstkyně Jana Mračková Vildumetzová.

Kraj bude mít díky pondělnímu rozhodnutí peníze jak na plánované dotační programy, tak na investice. Zbylé peníze z přebytku chce nechat v rezervě na neočekávané výdaje právě v souvislosti s koronavirem.

„Uvidíme, co přinese čas. Pro nás je teď důležité, že poběží investice a programy. Musíme kraj nastartovat,“ uvedl hejtman Petr Kubis.

Vzniknout kvůli tomu má pracovní skupina, která má řešit problémy několika oblastí. Jde například o útlum těžby na Sokolovsku, pomoc pro malé živnostníky, ale také pro lázeňství a cestovní ruch, ve kterých pracuje řada lidí z regionu. A řada z nich může také práci ztratit.

„Nyní čekáme na to, s jakými opatřeními přijde stát a jak na ně zareagujeme jako kraj,“ řekl Vojtěch Franta, krajský zastupitel pro cestovní ruch a lázeňství. V těchto odvětvích by podle něj mohly být ohrožené tisícovky zdejších zaměstnanců.

Nejvíce nakažených zůstává na Chebsku

Počet lidí nakažených koronavirem v regionu v současné době klesá a uklidňuje se i situace na na Chebsku a Mariánskolázeňsku. Právě tam se v minulých týdnech objevila tři ohniska nákazy. Podle ředitelky odboru protiepidemického krajské hygienické stanice Martiny Prokopové byl k pondělku v okrese Karlovy Vary jeden nemocný člověk, šest v okrese Sokolov a 42 lidí v okrese Cheb, kde jsou nemocní v pěti obcích.

„Celkově evidujeme 449 nemocných, z toho 37 lidí zemřelo. Byly to osoby ve věku od 65 do 90 let a měly svá chronická onemocnění v anamnéze,“ uvedla ředitelka.

Z 449 lidí se léčilo v nemocnicích 96 pacientů. V žádném ze zařízení sociálních služeb v regionu nebyl k pondělnímu datu žádný pozitivní klient ani zaměstnanec. „Byly tam jednotlivé případy a díky nastaveným protiepidemiologickým opatřením se situace podařila zvládnout a nedošlo k rozšíření nákazy na další lidi,“ doplnila Martina Prokopová.

Podle primářky urgentního příjmu - Emergency karlovarské nemocnice Dagmar Märzové je v současné době nejvážnější stav pacienta, který se léčil v karlovarské nemocnici. „Po dohodě jsme jej v sobotu přeložili do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a dostane remdesivir,“ uvedla.