Památky už mají otevřeno, chybí jim ale školní výpravy a cizinci

Na druhou stranu si ale ti, kteří se například za památkami v kraji vydají, mohou užít prohlídky bez tlačenic. Například na bečovském hradě a zámku. Sezonu zahájil před dvěma týdny, stejně jako další zdejší státní památky.

„Od předminulého pondělka se situace vyvíjela tak, že jsme měli nachystané pro první návštěvníky věcné dary. Hosté dorazili až v deset hodin a byli dva, za celý den přišlo osm lidí. Pak jejich počet v řádech desítek rostl až k nejvyššímu číslu, kdy o víkendu dorazilo 250 lidí,“ popsal kastelán Tomáš Wizovský.

Podle něj lze říci, že víkendová návštěvnost bečovské památky už je tak trochu návratem k normálu.



Stejně jako na jiných hradech a zámcích platí i tam hygienická opatření proti šíření koronaviru. Zájemci o návštěvu je najdou i na webu památky. Patří mezi ně například to, že návštěvníci musejí používat dezinfekci před vstupem do míst prodeje a musejí si zakrývat dýchací cesty. Platí to pro celou dobu pobytu v areálu památky, a to včetně zahrady i parku.

„Zaznamenali jsme jednoznačnou preferenci exteriérových tras před těmi interiérovými. Na druhou stranu musím říci, že všichni lidé, kteří k nám dorazili, jsou disciplinovaní, milí, ochotní, cítíme tam harmonii a i naše hradní ‚posádka‘ pookřála, že jsme se vrátili zpět do normálu,“ uvedl Tomáš Wizovský.

Lze prý očekávat, že se návštěvnická sezona rozjede, nicméně školy bude nyní nutné oželet. „O prázdninách se budeme soustředit na rodiny s dětmi a na tábory. Věříme, že září už bude normální,“ doplnil kastelán.

Školní exkurze a výlety tento měsíc neočekávají ani zástupci sokolovského muzea, které spravuje také pobočky v Krásně a Jáchymově. Patří pod něj i středověké hornické památky, a to i důl Jeroným u Rovné a jáchymovská Štola č. 1. Právě posledně zmiňovaná památka patří kvůli své historii mezi školami hojně vyhledávaná místa.

„Určitě souhlasím s kolegy, kteří mluví o tom, že nyní bude výpadek kvůli absenci škol a školních výletů, které probíhaly vždy v květnu a hlavně v červnu, kdy nastává období maturit a přijímacích zkoušek,“ potvrdil ředitel Muzea Sokolov Michael Rund.

Co se týče statistiky návštěvnosti, je podle něj oproti loňskému roku nižší. Důvodem je i to, že se muzeum a jeho pobočky otevíraly až v polovině minulého měsíce.

„První dva týdny byly velice rozpačité,“ konstatoval ředitel. O víkendech navštěvovaly památky ve správě muzea hlavně rodiny s dětmi, výpadek ale zaměstnanci pociťovali a ještě pociťují v případě cizinců.

Později ale kraj rozhodl o tom, že bude vstupné do jím zřizovaných muzeí a galerií zdarma. To je i případ sokolovského muzea. „Vstupné zdarma se u nás projevilo a myslím si, že návštěvnosti určitě pomůže. Lidé se o to zajímají a myslím si, že nabídku budou využívat,“ doplnil Michael Rund.

Jaký bude zájem o památky dál, bude záležet na tom, jak se zachovají tuzemští turisté v případě letních dovolených. Tedy jestli se rozhodnou trávit je v České republice, anebo vyrazí do zahraničí.

Zahraniční turisty nahrazují ti čeští

Pokles německých návštěvníků je ale znát i v jiných místech kraje, například v zimních střediscích, která už zahájila letní provoz.

„Na druhou stranu ale cítíme větší zájem českých návštěvníků a vzhledem k situaci se připravujeme na silnou letní sezonu,“ řekla mluvčí nejvýše položeného Krušnohorského střediska na Klínovci Hana Hoffmannová. To přes léto láká zejména příznivce cyklistiky, turistiky a bikery.

Od prvního května se otevřel lidem také areál Mariánky v Mariánských Lázních. Kvůli nízkému počtu návštěvníků ale začal od 17. května fungovat pouze o víkendech. Bude tomu tak do konce června. „V provozu jsme nyní jen v sobotu a neděli, neb návštěvnost byla zhruba deset procent oproti tomu, jaká je normálně,“ uvedl vedoucí střediska Vladimír Černý.

Ti, kteří se do areálu o víkendu vypraví, se mohou svézt kabinkovou lanovkou, podívat se do parku miniatur Boheminium, projít se kolem daňčí obory a vystoupat na rozhlednu Hamelika. Od července už počítá středisko s denním provozem a lidé si tam budou moci půjčit také koloběžky.