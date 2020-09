Maturanti řeší problém s plesy, omezený počet hostů jim sál nezaplatí

„Vzhledem k letošní výjimečné situaci připravujeme změnu smluv se školami tak, aby v případě zákazu konání hromadných akcí dostali maturanti celou finanční zálohu zpět. Díky tomu budou moct ples uspořádat v náhradním termínu,“ potvrdil Filip Šimoník z Grandhotelu Pupp s tím, že upravenou smlouvu hotel nabídne všem spolupracujícím školám, kterých je v tuto chvíli deset.



Stejný počet maturitních plesů by se měl v tomto školním roce konat i v Kulturním centru Svoboda v Chebu. Podle jeho provozní Barbary Maršíkové vše běží podle plánu. Alespoň prozatím. „V tuto chvíli nevím o tom, že by školy domluvené termíny odhlašovaly. Uvidíme, co bude dál.“

Třeba maturanty ze Střední průmyslové školy v Ostrově ale čeká jednání plesového výboru až tento týden. Podle Daniely Cimlové z vedení školy není vůbec vyloučeno, že se plesy budou přesouvat na později, nebo se dokonce zruší úplně. I to je podle ní ve hře. „Vždyť komu by se chtělo absolvovat celý ples v rouškách?“ povzdechla si.

Ani v karlovarském Lidové domě ve Staré Roli nejsou zatím nasmlouvané termíny maturitních plesů v ohrožení.

„My je nerušíme a školy zatím taky ne. Horší je to s firmami. Ty už ve velkém odvolávají podnikové vánoční večírky a já sám právě přesouvám i některé podzimní koncerty ještě ven, aby se jich mohla zúčastnit tisícovka osob. Hrát se teď bude místo v Lidovém domě třeba v areálu koupaliště Rolava,“ říká Vladimír Suchan, který má program zdejšího kulturního střediska na starosti.

Nemají peníze, ale nevzdávají to

Studenti Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově už se na sál, kde by měl jejich ples proběhnout, podívat byli. „Prohlédli si i přilehlé prostory a byli spokojeni, přesto sami netuší, jestli se tady v lednu příštího roku skutečně potkáme,“ potvrdila Yvonne Bereczká z Městského domu kultury Sokolov.

Ve hře je totiž varianta, že studenti nasmlouvaný termín ještě do začátku října sami zruší.

„V tomto školním roce nám sice maturují čtyři třídy, přesto by studenti, kteří si plesy sami financují, sál nezaplatili. Potřebují totiž mnohem více hostů, než je právě povolených pět set,“ vysvětluje Miluše Šedivcová, jedna z třídních učitelek letošních maturantů.

Do limitu pěti set osob se totiž kromě maturantů a jejich hostů musí vejít i kapely a obsluhující personál. Sami studenti proto přišli s nápadem, že si svůj maturitní ples přesunou až na červen, ale spíše to teď vypadá, že společný ples nebudou mít snad poprvé v historii školy vůbec. Uvažují, že se rozdělí na dvě skupiny po dvou třídách a ples si zajistí v menších a levnějších sálech.