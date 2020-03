Přípravy na filmový festival pokračují. Organizátoři věří, že ve Varech bude

„Zatím jsme nepřistoupili ani k posunu, ani ke zrušení, vzhledem k červencovému termínu plánovaného konání. Situaci samozřejmě, stejně jako všichni, velmi pečlivě sledujeme, ale vzhledem k tomu, že nikdo nedokáže odhadnout její vývoj, tak nejsme schopni teď dát nějakou finální odpověď. Jakmile padne nějaké rozhodnutí, samozřejmě budeme naše partnery a následně veřejnost informovat,“ uvedla.



Prezident filmového festivalu Jiří Bartoška řekl, že přípravy na 55. ročník karlovarské filmové přehlídky stále pokračují.

„Je pravdou, že zlínský festival, který je na přelomu května a června, posunuli na září. Tam už se rozhodli, ale my se zatím s přípravami tváříme, že tu žádná epidemie není, nebo respektive opravdu v té době už nebude,“ řekl.

Náhradní termín podle něj vedení festivalu neprojednává, neboť je na to zbytečně brzy.

Magistrát posunul zahájení lázeňské sezony

Opatření v souvislosti s koronavirem už ale některé další plánované akce ukončila. Po různých koncertech či sportovních utkáních nyní přišly na řadu karlovarské velikonoční trhy. Začít měly 8. dubna.

Tradiční oslavy zahájení nové lázeňské sezony v Karlových Varech, které byly plánované na první květnový víkend, zatím radnice přesunula. „Uskutečnit by se měly od 29 do 31. května. Zatím doufáme, že to bude možné,“ informoval mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Obce a města kromě toho ruší také zastupitelstva. V řadě z nich se měla uskutečnit právě v březnu, a to včetně Karlových Varů.

Metodické doporučení ministerstva vnitra říká, že by se zastupitelé neměli scházet, pokud to není naléhavé a nezbytné kvůli přijetí nějakého rozhodnutí v boji proti epidemii. A to jen v případě, že to nemůže udělat například městská rada.

„Jednoznačně nám z toho vyšlo, že na 31. března nebudeme zastupitelstvo svolávat. Uděláme to, jakmile to bude možné,“ řekl Jan Kopál. Podle něj nebyly na programu body, které by kvůli prodlení mohly napáchat škody na majetku či na životě a podobně.

Stejně jako Karlovy Vary je na tom se zastupitelstvem například i Cheb. Jen s tím rozdílem, že se mělo konat tento čtvrtek.

„Na zastupitelstvu jsme neměli žádný bod, který by nesnesl odklad. Dá se říct, že minimálně měsíc či dva odkladu by nevadily. Pokud by přerušení trvalo déle, tak logicky jsou tu investiční akce a další, které musejí projít zastupitelstvem. Výhoda je, že rada jednat může, podle toho, co nám napsalo ministerstvo vnitra. A většinu rozhodovacích kompetencí rada má, takže zatím nám to chod města nijak nekomplikuje,“ řekl starosta Antonín Jalovec.

Opatření kvůli koronaviru sledují v regionu také zástupci krajské hospodářské komory. I v tomto ohledu je totiž znát velká nejistota, co další týdny přinesou. Podle ředitele krajské komory Stanislava Kříže budou dopady na hospodářství velké.

„Je to strašně rychlé a špatně se cokoli predikuje. V tuto chvíli nedokážu odhadnout, kam až to půjde, ale půjde to dolů a asi hodně rychle,“ uvedl.