Kraj sčítá ekonomické ztráty, podpoří stavebnictví i nemocnice

Kvůli dopadům koronavirové epidemie nyní zástupci kraje začínají řešit otázku, které projekty jsou zbytné a které naopak nutné. Shodují se, že mají zůstat zachované především dopravní stavební akce, které má pod sebou Krajská správa a údržba silnic.



Kraj jí navýšil základní příspěvek o 50 milionů korun a v polovině února jí přednostně poslal dalších 100 milionů z loňského přebytku hospodaření na opravy silnic.

„Tento příspěvek budeme postupně uvolňovat, nepředpokládám krácení. Pouze pokud by se vyskytl nějaký případ, kdy bychom potřebovali peníze pro jiné oblasti zájmu, třeba jako je zdravotnictví. Nicméně stavebnictví je tak klíčový a důležitý obor ekonomiky, že tam bychom krátili velice neradi,“ řekl hejtmanův náměstek pro dopravu a kulturu Martin Hurajčík.

Zároveň ale naznačil, že úspory by se mohly týkat některých dotací z jeho resortu kultury. Škrty by však neměly postihnout obnovu kulturních památek. „Opět jde o stavební záležitosti, proto je pravděpodobně zachováme,“ uvedl Martin Hurajčík.

Výkony padly na nulu, náklady naopak rostou

Hejtmanství chce kvůli epidemii naopak posílit peníze pro Karlovarskou krajskou nemocnici (KKN). Ta zahrnuje nemocnice v Karlových Varech a v Chebu.

Fungují tam například dva testovací stany, přičemž jedno toto místo má kapacitu 100 lidí. „Připravujeme materiál pro radu, a pokud možno co nejbližší krajské zastupitelstvo, kterým bychom posílili KKN alespoň o 150 milionů korun,“ informoval krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

Doplnil také, že se podařilo nasmlouvat se zdravotní pojišťovnou, zejména VZP, to, že bude proplácet také okysličování krve pro pacienty s covidem-19. KKN má nicméně v současné době kvůli koronaviru téměř nulové výkony v ostatních oblastech. A náklady - především ty personální, ale rostou.

„Zatím jsme se bavili o předběžném nástřelu, že by se nemocnice dostala do propadu kolem 300 milionů, pokud by tato situace trvala nějaké dva nebo tři měsíce,“ odhadl Jan Bureš.

Podle hejtmana Petra Kubise ale není Karlovarský kraj jediným regionem, který se do těchto potíží dostal. „Připravujeme dopis, který zašleme vládě a ministerstvu zdravotnictví, jakým způsobem budou pojišťovny řešit výkonové ztráty,“ uvedl.

Propad v příjmech

Kraj už se také připravuje kvůli nouzovému stavu na očekávaný propad daňových příjmů v letošním roce. Činit by měl zhruba 7,3 procenta. Proto chce zapojit z přebytku loňského hospodaření 300 milionů korun na dofinancování. Krajská rada o tom už rozhodla, potvrdit to musí zastupitelstvo, jehož jednání je naplánované na 15. června.

„Daňové příjmy teď tedy kraj dále sníží z částky 2 966 438 tisíc korun na 2 666 438 tisíce korun, a dofinancuje z přebytku. Je to z našeho pohledu velice potřebné opatření, které může předejít problémům s financováním všech oblastí života kraje, ať už jde o peníze pro nemocnice, zajištění sociálních služeb nebo na opravy silnic,“ přiblížila náměstkyně hejtmana Jana Mračková Vildumetzová.

Doplnila, že kraj chce pokračovat v naplánovaných investičních akcích a udržet zamýšlené částky pro dotační programy, kterých využívají například obce, ale i jiní zájemci. V současnosti jich na kraji funguje pětačtyřicet.