Mobilní tým otestuje seniory. Začne na Chebsku, kde je nejvíc nakažených

„V každém případě bychom chtěli začít na Chebsku, kde je nejvíce nakažených,“ uvedl hejtman Petr Kubis. Kraj podle něj hned od počátku šíření koronaviru zavedl v domovech pro seniory poměrně tvrdá opatření, aby v nich zabránil případné nákaze. Zpočátku dokonce zvažoval i jejich úplné uzavření, což nakonec neudělal.



Dobrou zprávou podle Petra Kubise je, že má region v současné době dostatek testovacích sad a dalších potřebných věcí, kterými lze zjistit přítomnost koronaviru. V karlovarské a chebské nemocnici také fungují dva testovací stany, přičemž jedno toto místo má kapacitu 100 lidí. Ta ale zatím není, i přes navýšení provedených testů, v regionu plně využita.

„Pokud lékař indikuje testování, je toto místo schopné provést výtěr ještě ten den. Dnes se spíš potýkáme s problémem, že pokud to řeknu zjednodušeně, nemáme koho testovat,“ uvedl hejtman.

Podle krajského radního pro zdravotnictví Jana Bureše může testování nařídit buďto krajská hygienická stanice, anebo praktický lékař. Kraj už o tom mluvil se zástupci okresní České lékařské komory.

„Vytvořili jsme podmínky a nyní je na praktických lékařích, aby posílali na testování pacienty a zadávali je do systému. My už pak zajistíme to, zda pojede sanitka k nim domů, nebo je pozveme do odběrového stanu,“ vysvětlil Jan Bureš.

Sanitka se zdravotníky začala lidi s obtížemi navštěvovat v domácnostech 10. března. Odlehčila praktickým lékařům a infekčnímu oddělení karlovarské nemocnice, kam do té doby lidé směřovali.

Ochranných prostředků je dostatek

Situace se podle hejtmanství zlepšila nejen s množstvím testů na koronavirus, ale i v případě ochranných prostředků, kterých je nyní dost. Rozdělit je chce kromě jiných také onkologickým ambulancím v regionu a onkologickému oddělení chebské nemocnice pro pacienty, jejichž stav je většinou vážný. Celkem půjde o 3 050 respirátorů a 4 tisíce roušek.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

„Chceme tak přispět k tomu, abychom chránili pacienty, kteří se léčí s onkologickým onemocněním, a každá i lehčí nákaza může mít velmi vážné důsledky pro jejich zdravotní stav,“ řekl hejtman Petr Kubis. Dodal, že se v tomto případě nejedná o dodávku ochranných prostředků od státu, ale o pomůcky, které kraj zakoupil navíc. Lékaři by je pacientům měli rozdat podle potřebnosti.

S pomocí kraji přišla i Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni. Do regionu dodala stovku ochranných štítů pro zdravotníky, které vznikají metodou řezání laserem. Ta je ve srovnání s 3D tiskem výrazně rychlejší a umožňuje výrobu podstatně zmnohonásobit. Řešení navrhli studenti doktorského studia, kteří jsou společně s několika zaměstnanci do výroby zapojeni.

V Karlovarském kraji hygienici evidovali k pondělnímu večeru 198 nakažených, 43 lidí se z nemoci covid-19 uzdravilo, šest jí podlehlo. Nejvíce pozitivně testovaných je na Chebsku, aktuálně už 114. Na Karlovarsku je 53 nakažených, na Sokolovsku 31.